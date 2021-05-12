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Япония заявила, что создаст частично многоразовую ракету к 2030 году

В ближайшие годы японские учёные при поддержке правительства намерены разработать ракету-носитель, ступень которой можно будет возвращать на Землю для многократного использования. Ориентиром для разработчиков является уже действующий проект компании SpaceX.

https://room.eu.com/article/japanese-space-industrial-policy-in-transition

Как сообщают японские СМИ, проект будет представлен Министерством образования, культуры, спорта, науки и технологий. Создатели рассчитывают использовать разработки, сходные с теми, что уже успешно применяются в ракете SpaceX Falcon 9 с отделяемой многоразовой ступенью.

Начало испытаний запланировано на 2026 год, а уже в 2030 году Япония намерена осуществить посадку ступени ракеты-носителя на плавучую платформу. На данный момент соответствующие технологии у страны отсутствуют. Сейчас у Японии есть ракеты типа H-2A, которые применяются уже почти 20 лет. При этом каждый их запуск обходится в 91 миллион долларов — намного дороже, чем тратится на вывод в космос аналогов из других государств.

Вопрос удешевления запусков уже решается. До весны 2022 года Япония готовится организовать пуск ракеты H-III, вдвое дешевле H-2A. Тем не менее этого недостаточно — власти рассчитывают, что применение ракеты с многоразовой первой ступенью и другими инновационными компонентами сделают аэрокосмическую отрасль страны более конкурентоспособной на мировом рынке космических перевозок.

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Рубрики: Новости Hardware, интересности из мира хай-тек, на острие науки, космос,
Теги: космос, spacex, космический корабль
космос, spacex, космический корабль
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