Япония заявила, что создаст частично многоразовую ракету к 2030 году

В ближайшие годы японские учёные при поддержке правительства намерены разработать ракету-носитель, ступень которой можно будет возвращать на Землю для многократного использования. Ориентиром для разработчиков является уже действующий проект компании SpaceX.

Как сообщают японские СМИ, проект будет представлен Министерством образования, культуры, спорта, науки и технологий. Создатели рассчитывают использовать разработки, сходные с теми, что уже успешно применяются в ракете SpaceX Falcon 9 с отделяемой многоразовой ступенью.

Начало испытаний запланировано на 2026 год, а уже в 2030 году Япония намерена осуществить посадку ступени ракеты-носителя на плавучую платформу. На данный момент соответствующие технологии у страны отсутствуют. Сейчас у Японии есть ракеты типа H-2A, которые применяются уже почти 20 лет. При этом каждый их запуск обходится в 91 миллион долларов — намного дороже, чем тратится на вывод в космос аналогов из других государств.

Вопрос удешевления запусков уже решается. До весны 2022 года Япония готовится организовать пуск ракеты H-III, вдвое дешевле H-2A. Тем не менее этого недостаточно — власти рассчитывают, что применение ракеты с многоразовой первой ступенью и другими инновационными компонентами сделают аэрокосмическую отрасль страны более конкурентоспособной на мировом рынке космических перевозок.