Слухи: новая Call of Duty может выйти без собственного мультиплеера

Почти две недели назад инсайдер Том Хендерсон (Tom Henderson) рассказал о проблемах новой Call of Duty. По его словам, из-за невысокого качества игры разработчики уже подготовили «дорожную карту восстановления». Похожим образом о проекте недавно высказался журналист VentureBeat Джефф Грабб (Jeff Grubb). Согласно его заявлению, следующая Call of Duty может выйти вообще без собственного мультиплеера.

В свежем ролике на своём YouTube-канале Грабб сообщил, что новая игра серии испытывает серьёзные проблемы по части разработки многопользовательского режима. Напомним: за создание продолжения франшизы, которое, по неподтверждённым данным, называется Call of Duty WWII: Vanguard, отвечает студия Sledgehammer Games. Недавно издательство Activision заявило, что проект создаётся для нового поколения консолей и отметится «сногсшибательной графикой в кампании, мультиплеере и кооперативных режимах».

По словам Джеффа Грабба, следующую Call of Duty могут выпустить вместе с ремастером многопользовательской части CoD: Modern Warfare 2. Обновлённая кампания этого шутера вышла в конце марта 2020 года на PS4, а через месяц добралась до ПК и Xbox One.

Официально данные инсайдера пока никто не подтвердил, так что их стоит воспринимать в качестве слухов.