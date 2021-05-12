Ubisoft расширит библиотеку игр условно-бесплатными проектами с высоким бюджетом

В рамках прошедшего финансового отчёта перед инвесторами компания Ubisoft объявила о корректировке стратегии — она планирует пополнить собственные франшизы высокобюджетными условно-бесплатными играми.

«Мы создаём высококачественные условно-бесплатные игры, которые будут соответствовать амбициям AAA в долгосрочной перспективе, — заявил финансовый директор Фредерик Дюге (Frederick Duguet). — Это чисто финансовая коммуникационная эволюция, и это не меняет того факта, что мы по-прежнему ожидаем выпуск игр премиум-класса с высокой частотой вместе с новыми условно-бесплатными релизами».

На прошлой неделе Ubisoft объявила о расширении франшизы Tom Clancy’s The Division двумя проектами: премиальным условно-бесплатным шутером для ПК и консолей Tom Clancy’s The Division: Heartland и мобильной игрой, о которой пока информации нет.

«Что касается Heartland, мы думаем о расширении охвата аудитории для наших крупнейших франшиз, поэтому, начиная с The Division, мы должны выпускать высококачественные условно-бесплатные игры, — сказал Дюге. — Мы понимаем, что это первый год, когда мы осмысленно входим в это пространство. Вот почему нам нужно принять разумные предположения на первый год как в отношении выручки, так и в отношении вклада, но, конечно, мы хотим убедиться, что это будет сильным фактором в долгосрочном плане для расширения общего бренда на консолях и ПК, а затем, конечно же, в будущем и на мобильных устройствах».

Дюге подробно рассказал о новом направлении: «Мы думаем, что у нас есть прекрасная возможность значительно расширить аудиторию наших крупнейших франшиз. Мы нашли время, чтобы узнать о том, что мы сделали в прошлом году с Hyper Scape. Мы также, конечно, учимся с запуском Roller Champions, и мы многому научились с Brawlhalla, которая быстро развивается. И мы думаем, что пришло время выпускать высококачественные условно-бесплатные игры для всех наших крупнейших франшиз на всех платформах, но, конечно же, потребуется время, прежде чем мы сможем доказать это делом. Вот почему мы хотим быть осторожными в первый год. Если мы добьёмся успеха, это может иметь очень существенное влияние на создание ценности Ubisoft».