3DNewsНовости SoftwareИгры для AndroidUbisoft расширит библиотеку игр условно-...
Новости Software

Ubisoft расширит библиотеку игр условно-бесплатными проектами с высоким бюджетом

В рамках прошедшего финансового отчёта перед инвесторами компания Ubisoft объявила о корректировке стратегии — она планирует пополнить собственные франшизы высокобюджетными условно-бесплатными играми.

«Мы создаём высококачественные условно-бесплатные игры, которые будут соответствовать амбициям AAA в долгосрочной перспективе, — заявил финансовый директор Фредерик Дюге (Frederick Duguet). — Это чисто финансовая коммуникационная эволюция, и это не меняет того факта, что мы по-прежнему ожидаем выпуск игр премиум-класса с высокой частотой вместе с новыми условно-бесплатными релизами».

На прошлой неделе Ubisoft объявила о расширении франшизы Tom Clancy’s The Division двумя проектами: премиальным условно-бесплатным шутером для ПК и консолей Tom Clancy’s The Division: Heartland и мобильной игрой, о которой пока информации нет.

«Что касается Heartland, мы думаем о расширении охвата аудитории для наших крупнейших франшиз, поэтому, начиная с The Division, мы должны выпускать высококачественные условно-бесплатные игры, — сказал Дюге. — Мы понимаем, что это первый год, когда мы осмысленно входим в это пространство. Вот почему нам нужно принять разумные предположения на первый год как в отношении выручки, так и в отношении вклада, но, конечно, мы хотим убедиться, что это будет сильным фактором в долгосрочном плане для расширения общего бренда на консолях и ПК, а затем, конечно же, в будущем и на мобильных устройствах».

Дюге подробно рассказал о новом направлении: «Мы думаем, что у нас есть прекрасная возможность значительно расширить аудиторию наших крупнейших франшиз. Мы нашли время, чтобы узнать о том, что мы сделали в прошлом году с Hyper Scape. Мы также, конечно, учимся с запуском Roller Champions, и мы многому научились с Brawlhalla, которая быстро развивается. И мы думаем, что пришло время выпускать высококачественные условно-бесплатные игры для всех наших крупнейших франшиз на всех платформах, но, конечно же, потребуется время, прежде чем мы сможем доказать это делом. Вот почему мы хотим быть осторожными в первый год. Если мы добьёмся успеха, это может иметь очень существенное влияние на создание ценности Ubisoft».

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Ремейк Prince of Persia: The Sands of Time всё-таки выйдет до апреля 2022 года, а вот Skull & Bones — нет
Прошедший финансовый год стал самым успешным для серии Assassin’s Creed и другие поводы для гордости Ubisoft
Ubisoft будет подписывать все собственные игры брендом Ubisoft Original
На «поспешное» прохождение Biomutant потребуется 12 часов, а на полное исследование — больше полусотни
Советы от Геральта: CDPR пошутила над сходством нового врага в AC Valhalla с лешим из The Witcher 3
Видео: игрок построил в Minecraft необычный город в стимпанковом антураже
Рубрики: Новости Software, игры, ПК, Игры для Android, Игры для iOS, Xbox, PlayStation, Nintendo,
Теги: ubisoft
ubisoft
← В прошлое В будущее →
Прежде чем оставить комментарий, пожалуйста, ознакомьтесь с правилами комментирования. Оставляя комментарий, вы подтверждаете ваше согласие с данными правилами и осознаете возможную ответственность за их нарушение.
Все комментарии премодерируются.
Комментарии загружаются...
Самые обсуждаемые публикации
Иск «Царьград ТВ» грозит Google штрафом, который гипотетически разорит компанию 176
Компьютер месяца — май 2021 года 159
Жёсткие диски в России подорожали в несколько раз из-за популярности криптовалюты Chia 142
Китайские магазины стали бойкотировать Gigabyte, которая усомнилась в качестве электроники из Китая 64

© 1997-2021 3DNews - Daily Digital Digest | Лицензия Минпечати Эл ФС 77-22224

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Китайские магазины стали бойкотировать Gigabyte, которая усомнилась в качестве электроники из Китая
Российский квантовый симулятор за два часа решил задачу, на которую обычная система потратила неделю
В России разработали умного дрона-охотника на борщевик
В российском PS Store началась раздача Valkyria Revolution — возможно, по ошибке
Земля могла быть покрыта сплошным океаном, выяснили японские учёные и объяснили, почему этого не произошло
Видео: знакомство с рейнджером Райаном в новом трейлере Life is Strange: True Colors 2 ч.
Разработчики признали выпуск дополнения Leviathan к Europa Universalis IV провальным и извинились за него 2 ч.
Embracer Group купила ещё четыре студии — в их числе создатели Outcast и ремастера Red Faction: Guerrilla 2 ч.
Ubisoft расширит библиотеку игр условно-бесплатными проектами с высоким бюджетом 2 ч.
Yakuza: Like a Dragon стала самой успешной игрой серии благодаря мультиплатформенному релизу на Западе 2 ч.
Видео: красочная Ирландия и Дети Дану в трейлере дополнения «Гнев друидов» к Assassin's Creed Valhalla 2 ч.
Valve назвала даты проведения The International 10 — чемпионат мира по Dota 2 состоится в августе 2 ч.
Слухи: новая Call of Duty может выйти без собственного мультиплеера 2 ч.
Привет из прошлого: 16-битные аркады Zombies Ate My Neighbors и Ghoul Patrol от Lucasfilm Games получат переиздание 3 ч.
Новую Battlefield действительно анонсируют в июне — игра выйдет в том числе на PS4 и Xbox One 4 ч.
Lenovo отказалась от очного участия в выставке Mobile World Congress 2021 9 мин.
Blue Origin пыталась переманить президента SpaceX, чтобы нагнать компанию Маска 20 мин.
Поставки компьютерных мониторов взлетели в 2020 году и продолжают расти 32 мин.
В апреле продажи электромобилей Tesla в Китае заметно упали, что обеспокоило инвесторов 43 мин.
Процессоры AMD EPYC 7003 станут основой самого мощного суперкомпьютера Сингапура 2 ч.
Новый iPad Pro на процессоре Apple M1 оказался на 50 % быстрее предшественника в первых тестах 2 ч.
В России создадут робота для работы в открытом космосе 3 ч.
Yeelight объявила о скидках на умный светодиодный потолочный светильник Xiaomi Yeelight Arwen 2021 3 ч.
Смарт-часы Mibro Color Smartwatch дебютировали на AliExpress 3 ч.
Представлен доступный смартфон Vivo Y12s 2021 с чипом Snapdragon 439 и батареей на 5000 мА·ч 3 ч.