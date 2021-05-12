Видео: красочная Ирландия и Дети Дану в трейлере дополнения «Гнев друидов» к Assassin's Creed Valhalla

Издательство Ubisoft выпустило новый трейлер дополнения «Гнев друидов» (Wrath of the Druids) к Assassin's Creed Valhalla. В ролике раскрывается сюжетная завязка, демонстрируются красоты Ирландии и прибытие главного героя Эйвора. Кроме того, зрителям показали Детей Дану, которые станут основными антагонистами в добавке.

Сначала в видео мелькают разные локации на территории Ирландии: большой город, кладбище с кельтскими крестами, леса и так далее. Затем закадровый голос рассказывает, что в государстве настали сложные времена. Страну охватил страх, который посеяли Дети Дану — члены таинственного культа, практикующие чёрную магию. Они извратили свою веру и сделали её оружием.

Во второй половине ролика демонстрируется прибытие Эйвора в Ирландию. Судя по всему, его пригласил старый знакомый, и он же представил главного героя королю Фланну Синне. Далее в трейлере говорится о необходимости объединить страну, и протагонист наверняка сыграет ключевую роль в этом процессе.

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Дополнение «Гнев друидов» выйдет завтра, 13 мая, на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Series S и в Google Stadia. Ранее разработчики отдельно представили Детей Дану, а CD Projekt RED пошутила над их внешним видом, который напоминает о лешем из The Witcher 3: Wild Hunt.