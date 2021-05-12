Embracer Group купила ещё четыре студии — в их числе создатели Outcast и ремастера Red Faction: Guerrilla

Шведский холдинг Embracer Group, в состав которого входят THQ Nordic и Koch Media, продолжает покупать студии. В его состав вошли ещё четыре команды, в том числе Kaiko Games, создавшая ремастеры Red Faction: Guerrilla и Darksiders, и Appeal Studios, известная по Outcast. Новые сделки обошлись в 71 млн шведских крон ($8,5 млн).

К Embracer Group присоединились:

Appeal Studios (вошла в состав THQ Nordic) — бельгийская студия, основанная в 1995 году. Наибольшую известность ей принёс приключенческий экшен Outcast, выпущенный в 1999-м при участии издательства Infogrames. В 2002-м объявила о банкротстве, но в 2018-м учредители снова её открыли. Незадолго до этого вышла обновлённая версия Outcast с подзаголовком Second Contact. В настоящее время коллектив работает над неким новаторским научно-фантастическим приключенческим экшеном с открытым миром.

Massive Miniteam (вошла в состав THQ Nordic) — ещё одна немецкая команда. Её профиль — инди-игры и приложения для VR и AR. Студия будет помогать HandyGames, выступившей издателем её платформеров Spitlings и Squishies и ставшей частью THQ Nordic в 2018 году.

(вошла в состав THQ Nordic) — ещё одна немецкая команда. Её профиль — инди-игры и приложения для VR и AR. Студия будет помогать HandyGames, выступившей издателем её платформеров Spitlings и Squishies и ставшей частью THQ Nordic в 2018 году. Frame Break (вошла в состав Amplifier Game Invest) — молодой шведский коллектив, насчитывающий всего пять человек. Собирается создавать кооперативные проекты для ПК и консолей с высоким потенциалом для повторных прохождений. Сейчас работает над Farmech, в которой игроки должны развивать ферму на экзотической планете, используя роботов.

Помимо этого, компания открыла новую студию Gate 21 с офисом в Боснии и Герцеговине. Она будет создавать трёхмерных персонажей для игр THQ Nordic, используя «самые продвинутые технологии».

В общей сложности четыре приобретённые студии насчитывают свыше 90 сотрудников. Теперь холдинг владеет 68 студиями, в которых трудятся более 7 100 человек. В прошлом году компания купила авторов Metro и Shadow Warrior, а в апреле этого —разработчиков Borderlands. До апреля 2022 года она планирует выпустить более 70 проектов премиум-класса.