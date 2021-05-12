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Embracer Group купила ещё четыре студии — в их числе создатели Outcast и ремастера Red Faction: Guerrilla

Шведский холдинг Embracer Group, в состав которого входят THQ Nordic и Koch Media, продолжает покупать студии. В его состав вошли ещё четыре команды, в том числе Kaiko Games, создавшая ремастеры Red Faction: Guerrilla и Darksiders, и Appeal Studios, известная по Outcast. Новые сделки обошлись в 71 млн шведских крон ($8,5 млн).

Red Faction: Guerrilla Re-Mars-tered

Red Faction: Guerrilla Re-Mars-tered

К Embracer Group присоединились:

  • Appeal Studios (вошла в состав THQ Nordic) — бельгийская студия, основанная в 1995 году. Наибольшую известность ей принёс приключенческий экшен Outcast, выпущенный в 1999-м при участии издательства Infogrames. В 2002-м объявила о банкротстве, но в 2018-м учредители снова её открыли. Незадолго до этого вышла обновлённая версия Outcast с подзаголовком Second Contact. В настоящее время коллектив работает над неким новаторским научно-фантастическим приключенческим экшеном с открытым миром.
Outcast: Second Contact

Outcast: Second Contact

  • Kaiko Games (вошла в состав THQ Nordic) — немецкая студия, существующая с 1990 года. К 1995-му она фактически прекратила деятельность, выпустив только три игры (Gem'X, Apidya и Software Manager). Её тоже возродили в 2015-м — для работы над переизданиями игр для THQ Nordic. В послужном списке команды — Legend of Kay: Anniversary, Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning, Darksiders: Warmastered Edition, Darksiders II: Deathinitive Edition и Red Faction: Guerrilla Re-Mars-teredСейчас она готовит сюжетное дополнение к ремастеру Kingdoms of Amalur: Reckoning.
Darksiders II: Deathinitive Edition

Darksiders II: Deathinitive Edition

  • Massive Miniteam (вошла в состав THQ Nordic) — ещё одна немецкая команда. Её профиль — инди-игры и приложения для VR и AR. Студия будет помогать HandyGames, выступившей издателем её платформеров Spitlings и Squishies и ставшей частью THQ Nordic в 2018 году. 
  • Frame Break (вошла в состав Amplifier Game Invest) — молодой шведский коллектив, насчитывающий всего пять человек. Собирается создавать кооперативные проекты для ПК и консолей с высоким потенциалом для повторных прохождений. Сейчас работает над Farmech, в которой игроки должны развивать ферму на экзотической планете, используя роботов.

Помимо этого, компания открыла новую студию Gate 21 с офисом в Боснии и Герцеговине. Она будет создавать трёхмерных персонажей для игр THQ Nordic, используя «самые продвинутые технологии».

В общей сложности четыре приобретённые студии насчитывают свыше 90 сотрудников. Теперь холдинг владеет 68 студиями, в которых трудятся более 7 100 человек. В прошлом году компания купила авторов Metro и Shadow Warrior, а в апреле этого —разработчиков Borderlands. До апреля 2022 года она планирует выпустить более 70 проектов премиум-класса.

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Рубрики: Новости Software, игры, ПК, Боевик, Приключение, Xbox, PlayStation, Nintendo,
Теги: embracer group, thq nordic, kaiko, appeal, экшен
embracer group, thq nordic, kaiko, appeal, экшен
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