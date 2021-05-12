3DNewsТехнологии и рынок IT. Новостипланшетные компьютеры и смартбукиНовый iPad Pro на процессоре Apple M1 ок...
Новости Hardware

Новый iPad Pro на процессоре Apple M1 оказался на 50 % быстрее предшественника в первых тестах

В прошлом месяце компания Apple представила обновлённые iPad Pro, особенностью которых стало использование чипсета M1, уже применяемого в MacBook. По результатам первых тестов оказалось, что модель более чем в полтора раза быстрее аналогичного планшета предыдущего поколения.

https://www.macrumors.com/

По данным бенчмарка Geekbench 5, 12,9-дюймовый iPad Pro пятой версии на однокристальной платформе M1 набрал 1718 и 7284 баллов в одноядерном и многоядерном тестах соответственно. Для сравнения, модель четвёртого поколения на чипсете A12Z набирает в этих же тестах соответственно 1121 и 4656 баллов. То есть старая версия оказывается до 56 % медленнее.

Средние результаты многоядерных испытаний в Geekbench 5:

  • Apple M1 в составе MacBook Air — 7378 баллов;
  • Apple M1 в составе iPad Pro — 7284 баллов;
  • Intel Core i9 в составе 16-дюймового MacBook Pro — 6845 баллов;
  • Apple A12Z в составе iPad Pro — 4656 баллов.

Результаты бенчмарка показали, что iPad Pro на платформе M1 обеспечивает практически идентичную производительность с MacBook Air на том же чипсете, выпущенном прошлой осенью. Тот набрал 1701 и 7378 баллов в одноядерном и многоядерном тестах соответственно. Примечательно, что планшет оказался даже быстрее 16-дюймового лэптопа MacBook Pro с процессором Intel Core i9.

В тесте Metal того же бенчмарка Geekbench 5 версия iPad Pro на базе M1 показала производительность GPU на уровне 20 578 единиц, что на 71 % быстрее, чем iPad Pro предыдущей версии и практически на одном уровне с ноутбуками на чипсете M1. Так что по части графической производительности у новинки тоже заметен огромный прирост.

Предварительные заказы на новый iPad Pro принимают с 30 апреля, а продажи начнутся с 21 мая.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Опубликованы рендеры грядущего MacBook Air в разных цветах
Apple выделила компании Corning $45 млн на создание гибкого стекла для складного iPhone
Apple сможет сохранить долю в 40 % на рынке беспроводных наушников по итогам года
Разрыв в литографии между TSMC и Samsung начинает угрожать бизнесу последней
Крупнейшие китайские телекоммуникационные компании исключили из Нью-йоркской фондовой биржи
Представлен первый рейтинг производительности смартфонов в AnTuTu V9 — Snapdragon 888 по-прежнему вне конкуренции
Рубрики: Новости Hardware, мобильные телефоны, смартфоны, сотовая связь, коммуникаторы, КПК, ноутбуки и нетбуки, планшетные компьютеры и смартбуки,
Теги: apple, apple ipad pro, apple macbook air
apple, apple ipad pro, apple macbook air
← В прошлое
Прежде чем оставить комментарий, пожалуйста, ознакомьтесь с правилами комментирования. Оставляя комментарий, вы подтверждаете ваше согласие с данными правилами и осознаете возможную ответственность за их нарушение.
Все комментарии премодерируются.
Комментарии загружаются...
Самые обсуждаемые публикации
Иск «Царьград ТВ» грозит Google штрафом, который гипотетически разорит компанию 172
Компьютер месяца — май 2021 года 126
Жёсткие диски в России подорожали в несколько раз из-за популярности криптовалюты Chia 118
Разрыв в литографии между TSMC и Samsung начинает угрожать бизнесу последней 64

© 1997-2021 3DNews - Daily Digital Digest | Лицензия Минпечати Эл ФС 77-22224

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Китайские магазины стали бойкотировать Gigabyte, которая усомнилась в качестве электроники из Китая
В российском PS Store началась раздача Valkyria Revolution — возможно, по ошибке
Samsung представила оперативную память, которой ещё не было: DDR5 с шиной CXL
Россия и США попытаются совместными усилиями обнаружить и устранить причины утечки воздуха на МКС
Российский квантовый симулятор за два часа решил задачу, на которую обычная система потратила неделю
Привет из прошлого: 16-битные аркады Zombies Ate My Neighbors и Ghoul Patrol от Lucasfilm Games получат переиздание 30 мин.
Новую Battlefield действительно анонсируют в июне — игра выйдет в том числе на PS4 и Xbox One 2 ч.
Facebook выпустила приложение для влюблённых пар 2 ч.
Утечка: эшеровская головоломка Manifold Garden выйдет на PS5 уже 20 мая 3 ч.
Пошаговая стратегия Pathway доберётся до Nintendo Switch к концу месяца 3 ч.
Гейб Ньюэлл намекнул на скорые новости об играх Valve на консолях 3 ч.
На следующей неделе разработчики Overwatch 2 проведут трансляцию с демонстрацией PvP-составляющей 3 ч.
EA Play Live в этом году пройдёт заметно позже обычного — в конце июля 4 ч.
Microsoft прекратила поддержку Windows 10 (1909) и ещё двух более старых версий ОС 4 ч.
Apple отклонила 1 млн приложений для App Store в 2020 году и назвала основные причины отказов 12 ч.
В России создадут робота для работы в открытом космосе 23 мин.
В России разработали умного дрона-охотника на борщевик 28 мин.
Yeelight объявила о скидках на умный светодиодный потолочный светильник Xiaomi Yeelight Arwen 2021 33 мин.
Смарт-часы Mibro Color Smartwatch дебютировали на AliExpress 34 мин.
Представлен доступный смартфон Vivo Y12s 2021 с чипом Snapdragon 439 и батареей на 5000 мА·ч 37 мин.
Высокий спрос толкает вверх цены на материалы для производства LFP-батарей 49 мин.
Япония заявила, что создаст частично многоразовую ракету к 2030 году 52 мин.
МТС будет оборудовать новые дома Интернетом вещей — умными счётчиками и домофонами 59 мин.
ASUS представила видеокарту ROG Strix LC Radeon RX 6900 XT TOP с жидкостным охлаждением и заводским разгоном до 2525 МГц 2 ч.
Выставка аудио и видеотехники Hi-Fi & High End Show 2021 пройдёт в Москве 21-23 мая — билеты уже доступны 2 ч.