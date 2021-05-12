Новый iPad Pro на процессоре Apple M1 оказался на 50 % быстрее предшественника в первых тестах

В прошлом месяце компания Apple представила обновлённые iPad Pro, особенностью которых стало использование чипсета M1, уже применяемого в MacBook. По результатам первых тестов оказалось, что модель более чем в полтора раза быстрее аналогичного планшета предыдущего поколения.

По данным бенчмарка Geekbench 5, 12,9-дюймовый iPad Pro пятой версии на однокристальной платформе M1 набрал 1718 и 7284 баллов в одноядерном и многоядерном тестах соответственно. Для сравнения, модель четвёртого поколения на чипсете A12Z набирает в этих же тестах соответственно 1121 и 4656 баллов. То есть старая версия оказывается до 56 % медленнее.

Средние результаты многоядерных испытаний в Geekbench 5:

Apple M1 в составе MacBook Air — 7378 баллов;

Apple M1 в составе iPad Pro — 7284 баллов;

Intel Core i9 в составе 16-дюймового MacBook Pro — 6845 баллов;

Apple A12Z в составе iPad Pro — 4656 баллов.

Результаты бенчмарка показали, что iPad Pro на платформе M1 обеспечивает практически идентичную производительность с MacBook Air на том же чипсете, выпущенном прошлой осенью. Тот набрал 1701 и 7378 баллов в одноядерном и многоядерном тестах соответственно. Примечательно, что планшет оказался даже быстрее 16-дюймового лэптопа MacBook Pro с процессором Intel Core i9.

В тесте Metal того же бенчмарка Geekbench 5 версия iPad Pro на базе M1 показала производительность GPU на уровне 20 578 единиц, что на 71 % быстрее, чем iPad Pro предыдущей версии и практически на одном уровне с ноутбуками на чипсете M1. Так что по части графической производительности у новинки тоже заметен огромный прирост.

Предварительные заказы на новый iPad Pro принимают с 30 апреля, а продажи начнутся с 21 мая.