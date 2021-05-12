Yakuza: Like a Dragon стала самой успешной игрой серии благодаря мультиплатформенному релизу на Западе

Старший менеджер Sega по стратегии и развитию Сюдзи Уцуми (Shuji Utsumi) в недавнем интервью журналу Famitsu рассказал об успехах криминальной ролевой игры Yakuza: Like a Dragon на мировой арене.

Напомним, на территории родного для себя японского региона Yakuza: Like a Dragon стартовала в качестве эксклюзива PS4, а до западной аудитории добралась уже мультиплатформенным проектом — впервые в истории серии.

По словам Уцуми, Yakuza: Like a Dragon удостоилась немалого количества хвалебных отзывов за пределами Японии и в глобальном масштабе даже заработала себе звание самой успешной игры франшизы.

Конкретными данными Уцуми не поделился, однако в третьем квартале завершившегося 31 марта финансового года Yakuza: Like a Dragon (на пару с ремастером Shin Megami Tensei III) помогла Sega достичь «сильных показателей».

Ранее сообщалось, что за первые полтора месяца с момента релиза в Японии было реализовано свыше 400 тыс. копий Yakuza: Like a Dragon, а по темпам продаж на родном рынке игра первое время даже опережала Yakuza 6: The Song of Life и Yakuza 0.

Дальнейшему росту популярности Yakuza должен поспособствовать создатель серии Тосихиро Нагоси (Toshihiro Nagoshi), который в конце января ушёл с поста главного творческого директора Sega, чтобы сконцентрироваться на разработке.

Ранее Sega объявила о намерении выпускать свои игры одновременно во всём мире, начиная с детективного экшена Lost Judgment. Проект дебютирует 24 сентября текущего года на PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и S.