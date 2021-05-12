3DNewsНовости SoftwarePlayStationYakuza: Like a Dragon стала самой успешн...
Новости Software

Yakuza: Like a Dragon стала самой успешной игрой серии благодаря мультиплатформенному релизу на Западе

Старший менеджер Sega по стратегии и развитию Сюдзи Уцуми (Shuji Utsumi) в недавнем интервью журналу Famitsu рассказал об успехах криминальной ролевой игры Yakuza: Like a Dragon на мировой арене.

Напомним, на территории родного для себя японского региона Yakuza: Like a Dragon стартовала в качестве эксклюзива PS4, а до западной аудитории добралась уже мультиплатформенным проектом — впервые в истории серии.

По словам Уцуми, Yakuza: Like a Dragon удостоилась немалого количества хвалебных отзывов за пределами Японии и в глобальном масштабе даже заработала себе звание самой успешной игры франшизы.

Конкретными данными Уцуми не поделился, однако в третьем квартале завершившегося 31 марта финансового года Yakuza: Like a Dragon (на пару с ремастером Shin Megami Tensei III) помогла Sega достичь «сильных показателей».

Ранее сообщалось, что за первые полтора месяца с момента релиза в Японии было реализовано свыше 400 тыс. копий Yakuza: Like a Dragon, а по темпам продаж на родном рынке игра первое время даже опережала Yakuza 6: The Song of Life и Yakuza 0.

Дальнейшему росту популярности Yakuza должен поспособствовать создатель серии Тосихиро Нагоси (Toshihiro Nagoshi), который в конце января ушёл с поста главного творческого директора Sega, чтобы сконцентрироваться на разработке.

Ранее Sega объявила о намерении выпускать свои игры одновременно во всём мире, начиная с детективного экшена Lost Judgment. Проект дебютирует 24 сентября текущего года на PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и S.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Игры серии Yakuza останутся пошаговыми RPG благодаря успеху Like a Dragon и появлению Judgment
В Yakuza 6 и Like a Dragon оказалась запрятана полноценная версия Virtua Fighter 5
Yakuza: Like a Dragon и ремастер Shin Megami Tensei III помогли Sega достичь «сильных показателей» в прошлом квартале
На «поспешное» прохождение Biomutant потребуется 12 часов, а на полное исследование — больше полусотни
Советы от Геральта: CDPR пошутила над сходством нового врага в AC Valhalla с лешим из The Witcher 3
Видео: игрок построил в Minecraft необычный город в стимпанковом антураже
Рубрики: Новости Software, игры, ПК, RPG, JRPG, Xbox, PlayStation,
Теги: yakuza: like a dragon, ryu ga gotoku studio, sega
yakuza: like a dragon, ryu ga gotoku studio, sega
← В прошлое
Прежде чем оставить комментарий, пожалуйста, ознакомьтесь с правилами комментирования. Оставляя комментарий, вы подтверждаете ваше согласие с данными правилами и осознаете возможную ответственность за их нарушение.
Все комментарии премодерируются.
Комментарии загружаются...
Самые обсуждаемые публикации
Иск «Царьград ТВ» грозит Google штрафом, который гипотетически разорит компанию 173
Компьютер месяца — май 2021 года 140
Жёсткие диски в России подорожали в несколько раз из-за популярности криптовалюты Chia 130
Разрыв в литографии между TSMC и Samsung начинает угрожать бизнесу последней 64

© 1997-2021 3DNews - Daily Digital Digest | Лицензия Минпечати Эл ФС 77-22224

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Китайские магазины стали бойкотировать Gigabyte, которая усомнилась в качестве электроники из Китая
В российском PS Store началась раздача Valkyria Revolution — возможно, по ошибке
Samsung представила оперативную память, которой ещё не было: DDR5 с шиной CXL
Россия и США попытаются совместными усилиями обнаружить и устранить причины утечки воздуха на МКС
Российский квантовый симулятор за два часа решил задачу, на которую обычная система потратила неделю
Valve назвала даты проведения The International 10 — чемпионат мира по Dota 2 состоится в августе 5 мин.
Слухи: новая Call of Duty может выйти без собственного мультиплеера 10 мин.
Привет из прошлого: 16-битные аркады Zombies Ate My Neighbors и Ghoul Patrol от Lucasfilm Games получат переиздание 42 мин.
Новую Battlefield действительно анонсируют в июне — игра выйдет в том числе на PS4 и Xbox One 2 ч.
Facebook выпустила приложение для влюблённых пар 3 ч.
Утечка: эшеровская головоломка Manifold Garden выйдет на PS5 уже 20 мая 3 ч.
Пошаговая стратегия Pathway доберётся до Nintendo Switch к концу месяца 4 ч.
Гейб Ньюэлл намекнул на скорые новости об играх Valve на консолях 4 ч.
На следующей неделе разработчики Overwatch 2 проведут трансляцию с демонстрацией PvP-составляющей 4 ч.
EA Play Live в этом году пройдёт заметно позже обычного — в конце июля 4 ч.
Новый iPad Pro на процессоре Apple M1 оказался на 50 % быстрее предшественника в первых тестах 13 мин.
В России создадут робота для работы в открытом космосе 35 мин.
В России разработали умного дрона-охотника на борщевик 40 мин.
Yeelight объявила о скидках на умный светодиодный потолочный светильник Xiaomi Yeelight Arwen 2021 45 мин.
Смарт-часы Mibro Color Smartwatch дебютировали на AliExpress 46 мин.
Представлен доступный смартфон Vivo Y12s 2021 с чипом Snapdragon 439 и батареей на 5000 мА·ч 49 мин.
Высокий спрос толкает вверх цены на материалы для производства LFP-батарей 2 ч.
Япония заявила, что создаст частично многоразовую ракету к 2030 году 2 ч.
МТС будет оборудовать новые дома Интернетом вещей — умными счётчиками и домофонами 2 ч.
ASUS представила видеокарту ROG Strix LC Radeon RX 6900 XT TOP с жидкостным охлаждением и заводским разгоном до 2525 МГц 2 ч.