Разработчики признали выпуск дополнения Leviathan к Europa Universalis IV провальным и извинились за него

Более двух недель назад издательство Paradox Interactive и его внутренняя студия Paradox Tinto выпустили дополнение Leviathan к Europa Universalis IV. Оно получило самый низкий пользовательский рейтинг в Steam за всю историю магазина. Игроки жаловались на обилие багов, сломанный баланс и неработающие механики. На днях о релизе добавки высказался директор Paradox Tinto Йохан Андерссон (Johan Andersson). Глава признал дополнение провальным и извинился за него.

Заявление руководителя гласит: «Leviathan стал одним из худших наших релизов, и он продолжает цепочку низкокачественных добавок для Europa Universalis IV, которая началась с выпуска Golden Century. В конце концов, это моя ответственность, как главы студии и директора игры, поэтому я должен извиниться за это. Это полностью моя вина. Мне следовало отложить начало разработки Leviathan до момента, когда мы получим необходимые ресурсы и сможем как следует задействовать их в проекте. Нам стоило объявить перерыв в разработке Europa Universalis IV после выпуска Emperor, пока у нас не будет команды, готовой начать работу в начале 2021 года».

Йохан Андерссон также сообщил, что Paradox Tinto ускорила выполнение прежних планов по исправлению ошибок и выпуску расширений для игры. Патч 1.31.3 для проекта выйдет на этой неделе, а релиз ещё одного обновления состоится в конце мая или начале июня.

На текущий момент дополнение Leviathan имеет в Steam 3950 отзывов, из которых только 7 % положительные.