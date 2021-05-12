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В апреле продажи электромобилей Tesla в Китае заметно упали, что обеспокоило инвесторов

Положение дел Tesla на китайском рынке электромобилей пошатнулось не только в силу появления достаточного количества амбициозных конкурентов. К протестным настроениям некоторых автовладельцев добавилась собственная озабоченность Tesla дальнейшим развитием взаимоотношений Китая и США. Апрельская статистика продаж не добавила оптимизма, в результате чего курс акций Tesla начал снижаться.

Источник изображения: CNN

Источник изображения: CNN

Следует признать, что заявления Reuters о намерениях Tesla отказаться от расширения площади предприятия в Шанхае пока не нашли убедительного официального подтверждения. Представители компании заявили, что всё идёт в соответствии с ранее намеченным планом.

Беспокойство инвесторов вызвал другой отчёт, опубликованный на этой неделе Китайской ассоциацией производителей пассажирских автомобилей. По информации источника, Tesla в апреле этого года продала в Китае только 26 000 электромобилей, что на 27 % меньше итогов предыдущего месяца. На экспорт из Китая было отправлено 14 000 электромобилей Tesla. Аналитики за неимением более точных данных бросились гадать, какое количество машин в итоге осталось в Китае: все 26 тысяч или только 12 тысяч, полученные как разница между двумя первыми величинами. Пессимистичный вариант предполагает, что объёмы реализации электромобилей Tesla в Китае вовсе сократились почти в три раза, а не на 27 %.

Tesla официальные комментарии на этот счёт тоже не предоставила, поскольку публикует только квартальную отчётность, а не статистику по отдельным месяцам. Следует учитывать, однако, что компания обычно увеличивает объёмы поставок электромобилей в последний месяц квартала, и март в этом смысле формирует высокую базу для сравнения. Кроме того, в первом квартале предприятие Tesla в Шанхае простаивало, и это уже само по себе могло сократить объёмы выпуска электромобилей на 10 тысяч штук.

Акции Tesla упали в цене на три процента, с начала месяца они подешевели на 9 %, хотя на протяжении прошлого года дорожали впечатляющими темпами, укрепившись в цене в восемь с лишним раз. Заметим, что объёмы поставок электромобилей других марок в апреле на китайском рынке выросли, поэтому снижение объёмов реализации продукции Tesla должно объясняться какой-то частной причиной, которая и насторожила инвесторов.

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Рубрики: Новости Hardware, автомобили, мотоциклы, транспортные средства, финансовые новости и аналитика,
Теги: tesla, китай, электромобиль, акции, аналитика
tesla, китай, электромобиль, акции, аналитика
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