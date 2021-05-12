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Blue Origin пыталась переманить президента SpaceX, чтобы нагнать компанию Маска

Известный журналист Брэд Стоун (Brad Stone) опубликовал книгу «Amazon Unbound: Джефф Безос и изобретение глобальной империи» об основателе Amazon и Blue Origin Джеффе Безосе (Jeff Bezos). В ней помимо прочего раскрыты некоторые секреты американской аэрокосмической компании Blue Origin — её конкуренция со SpaceX не всегда была этически безупречной.

https://www.businessinsider.com


С тех пор, как глава и основатель Amazon Джефф Безос создал компанию Blue Origin, той пока что так и не удалось добиться успехов, сопоставимых с достижениями своего основного конкурента — основанной Илоном Маском SpaceX.

Как указал журналист в книге-расследовании, после успехов SpaceX в 2016 году основатель Blue Origin начал искать для своей компании эффективного генерального директора. По данным Стоуна, ссылающегося на анонимный источник, в попытке найти эффективного управленца хедхантеры связались с президентом SpaceX Гвинн Шотвелл (Gwynne Shotwell), предложив ей высокую должность в Blue Origin. Она быстро ответила отказом, сообщив, что «это будет выглядеть неправильно».

Считается, что поиск генерального директора последовал после серии встреч топ-менеджеров Blue Origin с Джеффом Безосом, пытавшихся обратить внимание бизнесмена на недостатки компании. В ходе неформальных собраний они жаловались на «плохое внутреннее взаимодействие, отнимающие время встречи и непостижимо дорогостоящие решения». По словам журналиста, один из инженеров прямо характеризовал компанию, как «потёмкинскую деревню».

https://www.nytimes.com

В то время реализация проекта Blue Origin по отправке космических туристов на корабле New Shepard многократно откладывалась, а испытания часто заканчивались взрывами. При этом SpaceX под руководством Шотвелл раз за разом добивалась очередных успехов, включая заключение престижных контрактов. В частности, компания была выбрана для доставки грузов на МКС и ещё в апреле 2016 года смогла впервые посадить многоразовую ступень ракеты-носителя Falcon 9 на платформу в Атлантическом океане.

В конце концов в 2017 году Blue Origin наняла бывшего президента подразделения Honeywell Aerospace Боба Смита (Bob Smith), а запуск корабля New Shepard теперь планируется на июль текущего года. Тем не менее, сохраняется серьёзное отставание компании от SpaceX, которая уже неоднократно выполнила пилотируемые космические полёты на МКС, а недавно NASA выбрала детище Маска в качестве компании, которая должна доставить астронавтов на Луну. Юристы Blue Origin уже подали жалобу, чтобы опротестовать это решение.

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Рубрики: Новости Hardware, интересности из мира хай-тек, космос, слухи,
Теги: blue origin, spacex, amazon
blue origin, spacex, amazon
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