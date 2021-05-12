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Видео: знакомство с рейнджером Райаном в новом трейлере Life is Strange: True Colors

Студия Deck Nine Games и издательство Square Enix продолжают знакомить публику с персонажами Life is Strange: True Colors. На этот раз разработчики выпустили трейлер о рейнджере Райане. Зрителям поведали о характере героя, его предпочтениях и интересных особенностях.

Упомянутый персонаж родился и вырос в Хейвен-Спрингс, штат Колорадо. Он никогда не покидал городок, поэтому имеет ограниченное представление о внешнем мире. Райану нравится природа, а врождённое любопытство и интуиция помогают ему лучше понимать окружающую ситуацию и людей. Разработчики описывают героя как сильного и надёжного, но самоуверенного парня.

Впервые главная героиня Алекс встретится с персонажем в музыкальной лавке, где узнает о его любви к прослушиванию звуков природы. Девушка станет частью дружеской компании Райана и Стеф. А при желании пользователи смогут завести роман с этим рейнджером.

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Напомним: ранее разработчики в похожем формате рассказали о брате главной героини Гейбе. Именно его таинственная смерть заставит Алекс обуздать свои сверхъестественные силы и разобраться в произошедших событиях.

Life is Strange: True Colors выйдет 10 сентября 2020 года на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Series S и в Google Stadia.

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Рубрики: Новости Software, игры, ПК, Приключение, Xbox, PlayStation, Облачные игровые платформы,
Теги: life is strange: true colors, deck nine games, square enix
life is strange: true colors, deck nine games, square enix
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