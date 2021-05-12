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Huawei стала стремительно сдавать позиции на российском рынке смартфонов

Исследование, проведённое аналитическим центром GS Group, говорит о том, что в течение первого квартала нынешнего года в Россию было поставлено примерно 10,3 млн смартфонов. Это на 0,4 % меньше, нежели в первой четверти 2020-го.

«В 2021 году рынок смартфонов всё ещё расхлёбывает кардинальные изменения 2020 года, ключевыми причинами которых послужили пандемия COVID-19 и конфликт между США и Китаем. При этом торговая война изменила пока только расклад среди лидеров, а пандемия и её следствия резко усилили существующие долгосрочные потребительские тенденции, увеличив спрос на продвинутые смартфоны и похоронив рынок дешёвых устройств», — отмечают аналитики.

Лидером российского рынка смартфонов в прошлом квартале, по подсчётам GS Group, стал южнокорейский гигант Samsung. За первые три месяца текущего года эта компания поставила в РФ более 2,7 млн смартфонов. В результате, доля Samsung достигла 33,5 %: компания заняла треть рынка.

На второе место взобралась китайская Xiaomi. Под этим брендом в первой четверти текущего года в Россию было привезено 2,2 млн аппаратов. Поставки Xiaomi за год взлетели на 179 %, а доля составила 26,7 %.

Замыкает тройку Apple: в течение квартала компания поставила в Россию 1,2 млн аппаратов iPhone. Доля Apple в годовом исчислении увеличилась приблизительно вдвое, достигнув 15 %.

В то же время стремительно сдаёт позиции китайская Huawei. Импорт смартфонов этой компании (включая бренд Honor) сократился с 3 млн штук в первом квартале 2020 года до 264 тыс. штук в прошлом квартале. В итоге, доля Huawei составила всего 1,3 %, Honor — 2 %.

Отметим также, что китайский холдинг BBK Electronics (аппараты OPPO, Vivo и Realme) нарастил поставки в РФ на 62 % — до 0,6 млн штук. Доля российских брендов на рынке смартфонов незначительно поднялась (с 2,6 % до 3,7 %) благодаря росту DEXP, BQ и Inoi. 

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Рубрики: Новости Hardware, мобильные телефоны, смартфоны, сотовая связь, коммуникаторы, КПК,
Теги: смартфоны, россия, российский рынок, аналитика, анализ рынка
смартфоны, россия, российский рынок, аналитика, анализ рынка
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