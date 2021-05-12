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Lenovo отказалась от очного участия в выставке Mobile World Congress 2021

Не успела Samsung объявить об участии в барселонской выставке Mobile World Congress (MWC) в удалённом формате, как её примеру последовала компания Lenovo. Представители китайского производителя заявили, что в этом году мероприятие обойдётся без личного присутствия её сотрудников.

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По данным пресс-службы Lenovo, компания уже оповестила организатора конгресса — некоммерческую организацию GSM Association, учредителями которой являются ведущие производители электроники. Известно, что организаторы не намерены отказываться от мероприятия, запланированного 28 июня по 1 июля. Его проведению не помешает даже то, что в мире продолжает свирепствовать пандемия коронавируса, неся хаос в Индию, Бразилию и другие страны.

Известно, что от очного присутствия своих сотрудников на MWC уже отказались Google, Nokia, Ericsson, Sony, Oracle и другие крупные представители рынка информационных технологий. Недавно Samsung заявила, что «здоровье и безопасность сотрудников, партнёров и потребителей является приоритетом номер один для компании, поэтому ей пришлось принять решение отказаться от реальной экспозиции на MWC этого года». Тем не менее, компания примет участие в конгрессе в виртуальной форме.

Мероприятие Mobile World Congress, проводимое в Барселоне, считается одним из четырёх крупнейших ежегодных событий мира электроники, наравне с Consumer Electronics Show (CES) в Лос-Анджелесе, IFA в Берлин и Computex в Тайбэе. Обычно оно проходит в конце февраля — начале марта, но в прошлом году было отменено из-за пандемии, а в этом — перенесено на лето.

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Рубрики: Новости Hardware, рынок IT, мероприятия и события IT-индустрии, выставки, форумы,
Теги: lenovo, mwc, mobile world congress
lenovo, mwc, mobile world congress
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