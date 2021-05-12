Ускорители вычислений Intel Arctic Sound 1T и Arctic Sound 2T на чипах Xe-HP показались на изображениях

В распоряжении ресурса Igor’s LAB оказались изображения будущих ускорителей вычислений Intel Arctic Sound 1T и Arctic Sound 2T на архитектуре Xe-HP. Эти устройства будут предназначаться для центров обработки данных. Intel ранее уже рассказывала о графических процессорах, которые лягут в основу данных ускорителей, однако производитель не раскрывал ни даты их вероятного анонса, ни технических характеристик, ни даже того, как они могут выглядеть.

Данные, предоставленные редактором Igor’s LAB Игорем Валлосеком (Igor Wallosek) основаны на внутренних слайдах компании, которые Игорь не стал публиковать в целях безопасности. Изображения ускорителей вычислений Arctic Sound 1T и Arctic Sound 2T были масштабированы с помощью программы, использующей алгоритмы ИИ.

Свежая информация подтверждает, что архитектура Xe-HP предполагает использование довольно большего числа исполнительных блоков (Execution Units, EU). В отличие от графической архитектуры Xe-LP, которая применяется в процессорах семейства Tiger Lake, а также в дискретных видеокартах DG1 и предлагает до 96 исполнительных блоков, GPU на базе Xe-HP могут содержать до 512 EU. Из прошлых утечек стало известно, что ассортимент графических процессоров на данной архитектуре будет состоять как минимум из трёх моделей: с одним, двумя, а также четырьмя кристаллами. Всё это недавно подтвердил портал Igor’s LAB, который сообщил некоторые подробности о технических характеристиках будущих устройств на их базе и поделился изображениями последних.

По данным источника, обозначение 1T в названии устройства Arctic Sound означает использование однокристального GPU с 512 исполнительными блоками. Однако в составе Arctic Sound 1T часть эти блоков искусственно отключена. Таким образом можно предположить, что в составе конкретной модели GPU присутствуют 3072 шейдерных ядра (ALU). Также сообщается, что ускоритель на его базе оснащён 16 Гбайт памяти стандарта HBM2e. Показатель TDP у данной модели ускорителя вычислений составляет 150 Вт. Дополнительно указывается, что новинка получила поддержку шины PCIe 4.0.

В составе двухкристальной модели Arctic Sound 2T содержатся 960 исполнительных блоков (по 480 EU на кристалл). Таким образом в составе GPU присутствуют 7680 шейдерных ядер. Данная модель ускорителя вычислений оснащена 32 Гбайт памяти HBM2e, а его показатель TDP составляет 300 Вт. Странно, что для получения дополнительного питания устройство использует только один 8-контактный разъём.

Между тем какая-либо информация о характеристиках четырёхкристальной модели ускорителя вычислений Arctic Sound отсутствует, что по мнению ресурса VideoCardz может указывать на проблемы, с которыми компания могла столкнуться при его производстве.