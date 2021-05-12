Samsung ограничила выпуск новых смартфонов Galaxy A из-за дефицита полупроводников

Серия устройств среднего класса Samsung Galaxy A стала жертвой глобального кризиса микросхем. Как выяснилось, компания вынуждена перенести выпуск новых Galaxy A52 5G и Galaxy A72 на ключевых рынках из-за нехватки чипов. Об этом пишет Android Authority.

По данным издания, Samsung испытывает проблемы с покупкой процессоров от Qualcomm. В частности речь идёт о 8-нанометровых среднебюджетных Snapdragon 720G и Snapdragon 750G. Без регулярных поставок вышеупомянутых чипов компания не сможет обеспечить стабильный приток устройств.

Недостаток процессоров не стал неожиданностью для Samsung. Ранее компания сообщала о возможном дефиците чипов. Тем не менее, нехватка компонентов для устройств среднего класса стала особенно плохой новостью, потому что ранее производитель утверждал об особой перспективности серии Galaxy A.

По мнению руководителей Dell и Intel, глобальная нехватка полупроводников продлится несколько лет. Более точные сроки решения кризиса пока не называются.