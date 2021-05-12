Panasonic полностью прекратила выпуск телевизоров в Японии

Официальные представители Panasonic сообщили о прекращении производства телевизоров на японских заводах. Отныне выпуск ТВ-панелей будет осуществляться за пределами страны.

Последние телевизоры сошли с конвейеров японского завода Panasonic к северу от Токио в конце марта. По данным компании, мелкосерийное производство было слишком затратным. При этом производство телевизоров будет продолжаться в Малайзии, Чехии и других странах. Также ведутся переговоры о передаче производства телевизоров небольшого и среднего размеров OEM-производителю, возможно, китайской TCL.

Завод Panasonic в окрестностях Токио будет использоваться в качестве лаборатории по разработке технологий производства телевизоров, а также в качестве базы для создания запасных частей.

Panasonic начала выпуск телевизоров в 1952 году. На пике глобальных продаж в 2010 фискальном году было поставлено более 20 миллионов панелей. Тем не менее, производитель серьёзно пострадал от конкуренции со стороны южнокорейских и китайских компаний. В 2014 году он вышел из бизнеса по выпуску плазменных панелей не смотря на масштабные инвестиции в развитие этой отрасли ранее. В 2020 году глобальные продажи телевизоров под брендом Panasonic упали до 3,6 миллиона единиц.

Добавим, что ТВ-заводы в своей стране закрывают и другие японские бренды. Например, Hitachi прекратила выпуск телевизоров в Японии в 2012 году, три года назад Toshiba продала профильный бизнес китайской Hisense Group. Заводы Sony Group и Mitsubishi Electric пока продолжают работать в Японии.