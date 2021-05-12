3DNewsНовости SoftwareНовости сетиКапитализация криптовалюты Ethereum впер...
Новости Software

Капитализация криптовалюты Ethereum впервые превысила $500 млрд

Несколько дней назад стоимость Ethereum впервые превысила $4000 за единицу. На этом успехи второй по популярности криптовалюты мира не закончились, и она продолжает уверенно расти. За последние сутки курс Ethereum вырос примерно на 10 % и достиг рекордных $4350 за единицу. Благодаря этому уровень капитализации цифрового актива превысил $500 млрд. На момент публикации этой заметки Ethereum торговался на уровне $4250 за единицу.

Примечательно, что «эфир» стал второй цифровой валютой мира, чья рыночная капитализация превысила отметку в $500 млрд. В настоящее время общая стоимость Ethereum больше, чем капитализация инвестиционного холдинга JPMorgan Chase, который оценивается в $480 млрд. Ещё в начале этого года «эфир» обогнал по уровню капитализации финансовый конгломерат Bank of Amerika и платёжную систему PayPal.

Инвесторы Ethereum повысили свою активность в последние несколько недель на фоне роста курса криптовалюты. Буквально вчера сервис Finance Magnets зафиксировал перемещение 46793 единиц «эфира» с цифрового кошелька на криптовалютную биржу Binance. Кроме того, 11 мая был зафиксирован перевод 137832 единиц Ethereum, на анонимный криптовалютный кошелёк, что эквивалентно транзакции на $560 млн.  

Самой дорогой криптовалютой мира продолжает оставаться биткоин, который на момент подготовки новости торговался на уровне $56100 за единицу. Общая капитализация биткоина составляет около $1,1 трлн. Стоит отметить, что по уровню капитализации в тройку лидеров входит криптовалюта Dogecoin, общая стоимость которой оценивается в $69 млрд.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
На eBay теперь можно торговать NFT, а вскоре можно будет платить криптовалютой
Курс Dogecoin скакнул на 17 % вверх, потому что Маск допустил продажи электрокаров Tesla за этот альткоин
Производители заявили о небывалом скачке поставок SSD на фоне популярности криптовалюты Chia
Xiaomi представит MIUI 13 уже в следующем месяце, если слухи верны
Хакер наводнил сеть TOR тысячами вредоносных серверов для кражи криптовалюты у пользователей
Криптовалюта Dogecoin упала в цене после того, как её упомянул Илон Маск
Рубрики: Новости Software, Новости сети,
Теги: ethereum, эфир, криптовалюта
ethereum, эфир, криптовалюта
← В прошлое
Прежде чем оставить комментарий, пожалуйста, ознакомьтесь с правилами комментирования. Оставляя комментарий, вы подтверждаете ваше согласие с данными правилами и осознаете возможную ответственность за их нарушение.
Все комментарии премодерируются.
Комментарии загружаются...
Самые обсуждаемые публикации
Иск «Царьград ТВ» грозит Google штрафом, который гипотетически разорит компанию 176
Компьютер месяца — май 2021 года 170
Жёсткие диски в России подорожали в несколько раз из-за популярности криптовалюты Chia 144
Китайские магазины стали бойкотировать Gigabyte, которая усомнилась в качестве электроники из Китая 69

© 1997-2021 3DNews - Daily Digital Digest | Лицензия Минпечати Эл ФС 77-22224

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Китайские магазины стали бойкотировать Gigabyte, которая усомнилась в качестве электроники из Китая
В России разработали умного дрона-охотника на борщевик
В российском PS Store началась раздача Valkyria Revolution — возможно, по ошибке
Российский квантовый симулятор за два часа решил задачу, на которую обычная система потратила неделю
Samsung представила оперативную память, которой ещё не было: DDR5 с шиной CXL
Капитализация криптовалюты Ethereum впервые превысила $500 млрд 45 мин.
Первые подробности Corsairs Legacy: связь с «Одиссеей капитана Блада», сюжет и скриншоты 2 ч.
Пентагон может закрыть облачный проект JEDI стоимостью $10 млрд из-за затянувшегося судебного разбирательства с Amazon 2 ч.
Видео: знакомство с рейнджером Райаном в новом трейлере Life is Strange: True Colors 3 ч.
Разработчики признали выпуск дополнения Leviathan к Europa Universalis IV провальным и извинились за него 3 ч.
Embracer Group купила ещё четыре студии — в их числе создатели Outcast и ремастера Red Faction: Guerrilla 3 ч.
Ubisoft расширит библиотеку игр условно-бесплатными проектами с высоким бюджетом 3 ч.
Yakuza: Like a Dragon стала самой успешной игрой серии благодаря мультиплатформенному релизу на Западе 3 ч.
Видео: красочная Ирландия и Дети Дану в трейлере дополнения «Гнев друидов» к Assassin's Creed Valhalla 3 ч.
Valve назвала даты проведения The International 10 — чемпионат мира по Dota 2 состоится в августе 4 ч.
Смартфон Poco M3 Pro 5G на платформе MediaTek Dimensity выйдет 19 мая 7 мин.
Panasonic полностью прекратила выпуск телевизоров в Японии 10 мин.
Samsung ограничила выпуск новых смартфонов Galaxy A из-за дефицита полупроводников 16 мин.
Обнаружена целая серия уязвимостей в стандартах Wi-Fi — они затрагивают абсолютно все устройства с поддержкой Wi-Fi 19 мин.
В Сингапуре разрабатывают суперкомпьютер, охлаждаемый при помощи сжиженного природного газа 22 мин.
Ускорители вычислений Intel Arctic Sound 1T и Arctic Sound 2T на чипах Xe-HP показались на изображениях 26 мин.
Huawei стала стремительно сдавать позиции на российском рынке смартфонов 45 мин.
Новые ИБП Vertiv Liebert EXM2 рассчитаны на критически важные инфраструктуры 46 мин.
Минпромторг заявил, что проблему нехватки автомобильной электроники получится решить к концу лета 2 ч.
Lenovo отказалась от очного участия в выставке Mobile World Congress 2021 2 ч.