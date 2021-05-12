Капитализация криптовалюты Ethereum впервые превысила $500 млрд

Несколько дней назад стоимость Ethereum впервые превысила $4000 за единицу. На этом успехи второй по популярности криптовалюты мира не закончились, и она продолжает уверенно расти. За последние сутки курс Ethereum вырос примерно на 10 % и достиг рекордных $4350 за единицу. Благодаря этому уровень капитализации цифрового актива превысил $500 млрд. На момент публикации этой заметки Ethereum торговался на уровне $4250 за единицу.

Примечательно, что «эфир» стал второй цифровой валютой мира, чья рыночная капитализация превысила отметку в $500 млрд. В настоящее время общая стоимость Ethereum больше, чем капитализация инвестиционного холдинга JPMorgan Chase, который оценивается в $480 млрд. Ещё в начале этого года «эфир» обогнал по уровню капитализации финансовый конгломерат Bank of Amerika и платёжную систему PayPal.

Инвесторы Ethereum повысили свою активность в последние несколько недель на фоне роста курса криптовалюты. Буквально вчера сервис Finance Magnets зафиксировал перемещение 46793 единиц «эфира» с цифрового кошелька на криптовалютную биржу Binance. Кроме того, 11 мая был зафиксирован перевод 137832 единиц Ethereum, на анонимный криптовалютный кошелёк, что эквивалентно транзакции на $560 млн.

Самой дорогой криптовалютой мира продолжает оставаться биткоин, который на момент подготовки новости торговался на уровне $56100 за единицу. Общая капитализация биткоина составляет около $1,1 трлн. Стоит отметить, что по уровню капитализации в тройку лидеров входит криптовалюта Dogecoin, общая стоимость которой оценивается в $69 млрд.