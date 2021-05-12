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Смартфон Poco M3 Pro 5G на платформе MediaTek Dimensity выйдет 19 мая

Бренд Poco, анонсированный китайской компанией Xiaomi в августе 2018 года, обнародовал в интернете несколько тизеров, подтверждающих скорый анонс смартфона M3 Pro 5G: этот аппарат, относящийся к среднему уровню, дебютирует 19 мая.

Утверждается, что основой устройства станет процессор MediaTek Dimensity 700: его конфигурация включает восемь вычислительных ядер с частотой до 2,2 ГГц, графический ускоритель ARM Mali-G57 MC2 и модем 5G.

Смартфон якобы получит 6,5-дюймовый дисплей формата Full HD+ с разрешением 2400 × 1080 точек и частотой обновления 90 Гц. Фронтальная 8-мегапиксельная камера расположится в небольшом отверстии в экране.

Новинке приписывают наличие тройной камеры с 48-мегапиксельным основным сенсором и парой 2-мегапиксельных датчиков (для макросъёмки и получения данных о глубине сцены).

Сетевые источники добавляют, что аппарат выйдет в версиях с 6 и 8 Гбайт оперативной памяти. Вместимость флеш-накопителя — 128 Гбайт. Питание устройство будет получать от батареи на 5000 мА·ч с поддержкой 22,5-ваттной подзарядки. Операционная система — Android 11 с фирменной пользовательской надстройкой MIUI 12.5. 

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Рубрики: Новости Hardware, мобильные телефоны, смартфоны, сотовая связь, коммуникаторы, КПК,
Теги: xiaomi, poco, смартфон
xiaomi, poco, смартфон
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