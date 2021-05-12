ASUS представила в России игровые ноутбуки ROG Strix G15 и TUF Dash F15 с видеокартами GeForce RTX 3050 Ti

Компания ASUS сообщила о пополнении ассортимента своих игровых ноутбуков серий ROG Strix G15 и TUF Dash F15. Лэптопы готовы предложить новейшие процессоры AMD и Intel, а также недавно представленные мобильные видеокарты GeForce RTX 3050 Ti.

Модель ASUS ROG Strix G15 (G513QE-HN104T) оснащена 15,6-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD и частотой обновления 144 Гц. В основе компактной игровой системы используется шестиядерный процессор Ryzen 5 5600H с максимальной частотой 4,2 ГГц. Лэптоп получил 8 Гбайт оперативной памяти DDR4-3200, а также твердотельный накопитель объёмом 512 Гбайт. В качестве графической подсистемы новинка использует дискретную видеокарту GeForce RTX 3050 Ti Laptop GPU с 4 Гбайт памяти GDDR6. Видеопамять графического ускорителя работает на эффективной частоте 14 ГГц.

Ноутбук предлагает поддержку беспроводных стандартов связи Wi-Fi 6 (802.11ax) и Bluetooth 5.1. В оснащение также входят по одному разъёму HDMI 2.0b и USB 3.2 Type-C USB с функциями зарядки и поддержкой режима DisplayPort, три USB 3.2 Type-A Gen 1 и один LAN-разъём. Лэптоп поставляется с операционной системой Window 10 на борту.

ASUS ROG Strix G15 (G513QE-HN104T) уже можно приобрести в официальном российском ASUS. Производитель оценил новинку в 97 990 рублей.

В составе модели ASUS ROG Strix G15 (G513QE-HN051) применяется более производительный восьмиядерный процессор Ryzen 7 5800H с максимальной частотой 4,4 ГГц. Как и предыдущая модель он оснащён 15,6-дюймовым экраном с разрешением Full HD и частотой обновления 144 Гц.

Ноутбук получил 16 Гбайт оперативной памяти DDR4 3200 МГц, SSD объёмом 512 Гбайт и графический ускоритель GeForce RTX 3050 Ti Laptop GPU с 4 Гбайт памяти GDDR6 с эффективной частотой 12 ГГц. Прочее оснащение новинки не отличается от предыдущей модели, однако лэптоп поставляется без операционной системы. В официальном онлайн-магазине ASUS на данную модель игрового ноутбука можно оформить предзаказ. Стоимость лэптопа составляет 106 990 рублей.

В основе ASUS TUF Dash F15 (FX516PE-HN001T) используется четырёхъядерный процессор Intel Core i7-11370H поколения Tiger Lake. Базовая частота чипа составляет 3,3 ГГц. В режиме автоматического разгона она повышается до значения 4,8 ГГц. Как и модели выше, представитель серии TUF оснащён 15,6-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD и частотой обновления 144 Гц. Новинка получила 16 Гбайт оперативной памяти DDR4 с частотой 3200 МГц, твердотельный накопитель объёмом 512 Гбайт, а также мобильную видеокарту с GeForce RTX 3050 Ti Laptop GPU с 4 Гбайт видеопамяти. Как и у модели выше, её эффективная частота составляет 12 ГГц.

В оснащение ноутбука входят один разъём HDMI 2.0b, один USB 4 Type-C USB с функциями зарядки и поддержкой режимов Thunderbolt 4 и DisplayPort, три USB 3.2 Type-A Gen 1 и один LAN-разъём. Беспроводные возможности новинке обеспечивают поддержка стандартов Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.1. Данную портативную игровую систему производитель оценил в 109 990 рублей. Предзаказ на ноутбук можно сделать на официальном сайте компании ASUS.