3DNewsТехнологии и рынок IT. Новостиноутбуки и нетбукиASUS представила в России игровые ноутбу...
Новости Hardware

ASUS представила в России игровые ноутбуки ROG Strix G15 и TUF Dash F15 с видеокартами GeForce RTX 3050 Ti

Компания ASUS сообщила о пополнении ассортимента своих игровых ноутбуков серий ROG Strix G15 и TUF Dash F15. Лэптопы готовы предложить новейшие процессоры AMD и Intel, а также недавно представленные мобильные видеокарты GeForce RTX 3050 Ti.

Модель ASUS ROG Strix G15 (G513QE-HN104T) оснащена 15,6-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD и частотой обновления 144 Гц. В основе компактной игровой системы используется шестиядерный процессор Ryzen 5 5600H с максимальной частотой 4,2 ГГц. Лэптоп получил 8 Гбайт оперативной памяти DDR4-3200, а также твердотельный накопитель объёмом 512 Гбайт. В качестве графической подсистемы новинка использует дискретную видеокарту GeForce RTX 3050 Ti Laptop GPU с 4 Гбайт памяти GDDR6. Видеопамять графического ускорителя работает на эффективной частоте 14 ГГц.

Ноутбук предлагает поддержку беспроводных стандартов связи Wi-Fi 6 (802.11ax) и Bluetooth 5.1. В оснащение также входят по одному разъёму HDMI 2.0b и USB 3.2 Type-C USB с функциями зарядки и поддержкой режима DisplayPort, три USB 3.2 Type-A Gen 1 и один LAN-разъём. Лэптоп поставляется с операционной системой Window 10 на борту.

ASUS ROG Strix G15 (G513QE-HN104T) уже можно приобрести в официальном российском ASUS. Производитель оценил новинку в 97 990 рублей.

В составе модели ASUS ROG Strix G15 (G513QE-HN051) применяется более производительный восьмиядерный процессор Ryzen 7 5800H с максимальной частотой 4,4 ГГц. Как и предыдущая модель он оснащён 15,6-дюймовым экраном с разрешением Full HD и частотой обновления 144 Гц.

Ноутбук получил 16 Гбайт оперативной памяти DDR4 3200 МГц, SSD объёмом 512 Гбайт и графический ускоритель GeForce RTX 3050 Ti Laptop GPU с 4 Гбайт памяти GDDR6 с эффективной частотой 12 ГГц. Прочее оснащение новинки не отличается от предыдущей модели, однако лэптоп поставляется без операционной системы. В официальном онлайн-магазине ASUS на данную модель игрового ноутбука можно оформить предзаказ. Стоимость лэптопа составляет 106 990 рублей.

ASUS TUF Dash F15

ASUS TUF Dash F15

В основе ASUS TUF Dash F15 (FX516PE-HN001T) используется четырёхъядерный процессор Intel Core i7-11370H поколения Tiger Lake. Базовая частота чипа составляет 3,3 ГГц. В режиме автоматического разгона она повышается до значения 4,8 ГГц. Как и модели выше, представитель серии TUF оснащён 15,6-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD и частотой обновления 144 Гц. Новинка получила 16 Гбайт оперативной памяти DDR4 с частотой 3200 МГц, твердотельный накопитель объёмом 512 Гбайт, а также мобильную видеокарту с GeForce RTX 3050 Ti Laptop GPU с 4 Гбайт видеопамяти. Как и у модели выше, её эффективная частота составляет 12 ГГц.

В оснащение ноутбука входят один разъём HDMI 2.0b, один USB 4 Type-C USB с функциями зарядки и поддержкой режимов Thunderbolt 4 и DisplayPort, три USB 3.2 Type-A Gen 1 и один LAN-разъём. Беспроводные возможности новинке обеспечивают поддержка стандартов Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.1. Данную портативную игровую систему производитель оценил в 109 990 рублей. Предзаказ на ноутбук можно сделать на официальном сайте компании ASUS.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
ASUS представила флагманский игровой ноутбук Zephyrus S17 на восьмиядерном Tiger Lake и GeForce RTX 3080
ASUS представила 16-дюймовый игровой ноутбук ROG Zephyrus M16 на базе Tiger Lake-H
NVIDIA представила мобильные видеокарты GeForce RTX 3050 и GeForce RTX 3050 Ti
«Яндекс.Маркет» назвал планшеты и ноутбуки, которыми больше всех интересуются россияне. Лидером оказалась Apple
Хакеры похитили у Apple чертежи устройств и теперь требуют выкуп
Samsung представила ноутбук Galaxy Book Go с процессором ARM и системой Windows 10 за $350
Рубрики: Новости Hardware, ноутбуки и нетбуки,
Теги: asus rog, игровые ноутбуки, tuf, geforce rtx 3050 ti
asus rog, игровые ноутбуки, tuf, geforce rtx 3050 ti
← В прошлое В будущее →
Прежде чем оставить комментарий, пожалуйста, ознакомьтесь с правилами комментирования. Оставляя комментарий, вы подтверждаете ваше согласие с данными правилами и осознаете возможную ответственность за их нарушение.
Все комментарии премодерируются.
Комментарии загружаются...
Самые обсуждаемые публикации
Компьютер месяца — май 2021 года 179
Иск «Царьград ТВ» грозит Google штрафом, который гипотетически разорит компанию 177
Жёсткие диски в России подорожали в несколько раз из-за популярности криптовалюты Chia 153
Китайские магазины стали бойкотировать Gigabyte, которая усомнилась в качестве электроники из Китая 75

© 1997-2021 3DNews - Daily Digital Digest | Лицензия Минпечати Эл ФС 77-22224

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Российский квантовый симулятор за два часа решил задачу, на которую обычная система потратила неделю
Китайские магазины стали бойкотировать Gigabyte, которая усомнилась в качестве электроники из Китая
В России разработали умного дрона-охотника на борщевик
В российском PS Store началась раздача Valkyria Revolution — возможно, по ошибке
Samsung представила оперативную память, которой ещё не было: DDR5 с шиной CXL
Новые скриншоты Mass Effect Legendary Edition: подтянутые текстуры и изменившиеся лица 8 мин.
Настоящий фотореализм: Intel показала, как можно улучшить изображение на примере GTA V 36 мин.
Капитализация криптовалюты Ethereum впервые превысила $500 млрд 3 ч.
Первые подробности Corsairs Legacy: связь с «Одиссеей капитана Блада», сюжет и скриншоты 3 ч.
Пентагон может закрыть облачный проект JEDI стоимостью $10 млрд из-за затянувшегося судебного разбирательства с Amazon 3 ч.
Видео: знакомство с рейнджером Райаном в новом трейлере Life is Strange: True Colors 5 ч.
Разработчики признали выпуск дополнения Leviathan к Europa Universalis IV провальным и извинились за него 5 ч.
Embracer Group купила ещё четыре студии — в их числе создатели Outcast и ремастера Red Faction: Guerrilla 5 ч.
Ubisoft расширит библиотеку игр условно-бесплатными проектами с высоким бюджетом 5 ч.
Yakuza: Like a Dragon стала самой успешной игрой серии благодаря мультиплатформенному релизу на Западе 5 ч.
Представлен большой офисный монитор Dell P3222QE с разрешением 4К и разъёмом USB Type-C 5 мин.
Volkswagen пообещала выпустить полностью автономные такси к 2025 году 33 мин.
Microsoft будет продавать консоли Xbox Series X и S напрямую участникам Xbox Insider для борьбы со спекулянтами 37 мин.
ASUS представила в России игровые ноутбуки ROG Strix G15 и TUF Dash F15 с видеокартами GeForce RTX 3050 Ti 43 мин.
Ровер Perseverance начал исследовать марсианские валуны с помощью роботизированной руки 50 мин.
Смартфон Poco M3 Pro 5G на платформе MediaTek Dimensity выйдет 19 мая 2 ч.
Panasonic полностью прекратила выпуск телевизоров в Японии 2 ч.
Samsung ограничила выпуск новых смартфонов Galaxy A из-за дефицита полупроводников 2 ч.
Обнаружена целая серия уязвимостей в стандартах Wi-Fi — они затрагивают абсолютно все устройства с поддержкой Wi-Fi 2 ч.
В Сингапуре разрабатывают суперкомпьютер, охлаждаемый при помощи сжиженного природного газа 2 ч.