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Volkswagen пообещала выпустить полностью автономные такси к 2025 году

Интернет-источники сообщают о том, что концерн Volkswagen к середине текущего десятилетия рассчитывает представить полностью роботизированные такси на базе электрических микроавтобусов I.D. Buzz.

Ранее в текущем году в Volkswagen продемонстрировали, как может выглядеть робомобиль на базе названного электрического минивэна. Для автомобиля предусмотрено применение платформы Argo AI — это технология автономного вождения, в которую совместно инвестируют Ford и VW.

Система Argo AI предусматривает использование широкого набора датчиков: это камеры, лидары ближнего и дальнего диапазонов действия, радары, микрофоны и пр. Платформа позволяет компьютеру получать всеобъемлющее представление об окружающей обстановке.

Сообщается, что Volkswagen к 2025 году планирует представить микроавтобус I.D. Buzz с четвёртым уровнем автоматизации: такие машины смогут двигаться самостоятельно в большинстве ситуаций. И всё же за рулём автомобилей должен будет находиться человек, готовый взять управление на себя в экстренной ситуации.

Сейчас Volkswagen тестирует систему Argo AI в шести регионах в Соединённых Штатах. Позднее в текущем году испытания начнутся в Мюнхене (Германия) и Пенсильвании (США). Впрочем, нужно отметить, что пока работы над автопилотом четвёртого уровня для I.D. Buzz далеки от завершения. 

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Рубрики: Новости Hardware, автомобили, мотоциклы, транспортные средства,
Теги: volkswagen, робомобиль, автопилот, такси, электромобиль
volkswagen, робомобиль, автопилот, такси, электромобиль
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