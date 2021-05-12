Настоящий фотореализм: Intel показала, как можно улучшить изображение на примере GTA V

Intel рассказала о проекте Enhancing Photorealism Enhancement, который повышает реалистичность видеоизображения. Работу своей технологии компания показала на примере Grand Theft Auto V. В присутствующем ниже ролике и на снимках игра действительно максимально приблизилась к фотореализму.

В проекте Intel изображения улучшаются свёрточной нейронной сетью, которая добавляет промежуточные представления, созданные с помощью обычного рендеринга. Если говорить проще, то в случае с видеоигрой картинку из движка преобразовывают под стиль «уличная съёмка». Благодаря этому реалистичность визуальной составляющей GTA V удалось поднять в несколько раз. При просмотре ролика ниже, если не обращать внимание на детали и анимации NPC, создаётся впечатление, что кадры сняли на улицах какого-нибудь города в США. В ролике также объясняется суть работы технологии и демонстрируется, как меняется видеоизображение.

Дизайн объектов и окружения, кстати, после обработки остался прежним. При этом реалистичность сделала игру гораздо более приземлённой и менее яркой.

Напомним: Grand Theft Auto V вышла в 2013 году на PS3 и Xbox 360, через год добралась до PS4 и Xbox One, а в 2015-ом появилась на ПК. Версии для PS5, Xbox Series X и Series S ожидаются во второй половине текущего года.