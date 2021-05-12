Представлен большой офисный монитор Dell P3222QE с разрешением 4К и разъёмом USB Type-C

Компания Dell готовит к выпуску монитор P3222QE, рассчитанный прежде всего на офисное использование: основа новинки — матрица IPS с диагональю 31,5 дюйма и разрешением 3840 × 2160 пикселей (стандарт 4К). Начало продаж ожидается в ближайшее время, но цена пока не раскрывается.

Панель обладает контрастностью 1000:1, яркостью 350 кд/м2 и временем отклика 5 мс (G2G). Углы обзора по горизонтали и вертикали достигают 178 градусов.

Для монитора заявлен 99-процентный охват цветового пространства sRGB. Возможно воспроизведение 1,07 млрд цветовых оттенков. Частота обновления экрана составляет 60 Гц.

Новинка оснащена портом USB Type-C с возможностью подачи до 65 Вт энергии. К этому разъёму можно при помощи одного кабеля подключить портативный компьютер. В случае отдельных ноутбуков Dell включение монитора приведёт к автоматическому включению лэптопа, даже если у того закрыта крышка.

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Присутствуют интерфейсы DisplayPort 1.4 и HDMI 2.0, концентратор USB и сетевой порт RJ45 Ethernet. Подставка даёт возможность регулировать высоту экрана по отношению к столу, углы наклона и поворота. Использовать панель можно в альбомной и портретной ориентациях.