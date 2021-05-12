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Alphacool представила готовые системы жидкостного охлаждения Eisbaer Pro Aurora с радиаторами на 240 и 360 мм

Компания Alphacool анонсировала универсальные системы жидкостного охлаждения (СЖО) Eisbaer Pro Aurora: изделия класса «всё в одном» представлены в версиях с радиаторами формата 240 и 360 мм. Позднее также будут выпущены модификации на 280 и 420 мм.

Новинки получили никелированное медное основание увеличенного размера, специально спроектированное для мощных чипов AMD Threadripper и Intel LGA 3647. Радиатор полностью изготовлен из меди. Конструкция включает помпу DC-LT 2 с пониженным уровнем шума.

За обдув отвечают два (240 мм) или три (360 мм) вентилятора Alphacool Rise диаметром 120 мм. Их скорость вращения регулируется в диапазоне от 0 до 2500 оборотов в минуту. Формируется поток воздуха объёмом до 119,8 кубометра в час, а статическое давление достигает 3,17 мм водного столба.

Вентиляторы и водоблок располагают многоцветной подсветкой Digital RGB. Используются фитинги G 1/4".

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Системы совместимы с процессорами AMD в исполнении AM4/TR4/sTRX4/SP3/sWRX8, а также с чипами Intel в исполнении LGA 2011/2011-3/2066/3647. Сведений об ориентировочной цене пока нет. 

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Рубрики: Новости Hardware, системы охлаждения,
Теги: alphacool, система жидкостного охлаждения, система охлаждения, сжо, охлаждение
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