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Американскому производителю телевизоров Vizio почти половину доходов принесла продажа рекламы и информации о пользователях

Хотя смарт-телевизоры американской компании Vizio довольно редко встречаются в нашей стране, применяемая разработчиками схема монетизации вызывает интерес сама по себе. Финансовый отчёт компании за первый квартал текущего года показал, что продажа информации приносит ей почти столько же, сколько и поставки самих телевизоров.

https://www.cnet.com/

Известно, что часть бизнеса компании, продающая информацию и «рекламное пространство» через систему Platform+, заработала 38,4 миллиона долларов. В телевизорах используется ИИ-система сбора информации о просмотрах и предпочтениях пользователей — Inscape Automated Content Recognition.

Часть бизнеса, выпускающая умные телевизоры, колонки и прочую электронику за этот же период получила валовую прибыль в размере 48,2 миллиона долларов (против 32,5 миллиона в прошлом году). Хотя торговля «железом» приносит заметно больше денег, стоит учитывать, что прибыли от продажи рекламы и пользовательских данных с прошлого года выросли на 152 % и продолжают увеличиваться. При этом компания рассчитывает на дальнейший рост этого рынка, в то время как на продажи самой электроники больших надежд не возлагается.

В своё время Федеральная комиссия по торговле США уже наказала компанию за применение технологии слежения Inscape в 2017 году, указав, что пользователи не были проинформированы о политике сбора информации должным образом. Теперь компания оповещает покупателей более «прозрачно», параллельно поощряя использование собственных сервисов. По статистике Vizio, на просмотры с задействованной операционной системой SmartCast приходится 52 % времени, 34 % — на обычное телевидение, 7 % — на игровые приставки, а также другие устройства.

Поскольку маржинальность телевизоров сравнительно невысока, Vizio продолжает продвигать просмотр потокового видео — с этой целью компания недавно добавила несколько каналов с возможностью бесплатного просмотра. К счастью, сбор информации можно отключить, а политика использования компанией частных данных опубликована в интернете.

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Рубрики: Новости Hardware, рынок IT, мониторы, проекторы, ТВ-тюнеры, телевизоры, разработка и производство электроники,
Теги: vizio, телевизоры, смарт-телевизоры
vizio, телевизоры, смарт-телевизоры
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