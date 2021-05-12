Суд освободил Amazon от выплаты 250 млн евро якобы неуплаченных в Европе налогов

По мнению Еврокомиссии, Amazon воспользовалась незаконными преференциями и вывела из-под налогообложения три четверти выручки в Европе. От интернет-магазина потребовали выплатить налоги в размере 250 млн евро ($303 млн). Компания подала апелляцию. Как пишет Engadget, суд решил, что Еврокомиссия не смогла доказать факт незаконных налоговых преференций для Amazon в Люксембурге, где у компании зарегистрирован европейский офис.

Спор между интернет-магазином и европейским регулятором длился в течение нескольких лет, начавшись с расследования Еврокомиссии в 2014-м. В его ходе регулятор установил, что Amazon переводила прибыль субъекта, который обязан платить налоги в Люксембурге, своему подразделению Amazon Europe Holding Technologies SAS, освобождённому от налоговой нагрузки. Регулятор посчитал, что компания была учреждена специально для реализации этой схемы. Она не располагает офисами и штатом и выполняет лишь формальную функцию. В 2017 году регулятор пришёл к выводу, что Amazon таким образом смогла снизить в четыре раза объём налоговых выплат. Компания это утверждение оспорила в суде.

Представитель Amazon после апелляции прокомментировал, что компания приветствует решение суда, поскольку оно соответствует ранее озвученным заявлениям: Amazon соблюдала все законы и не пользовалась особым к себе отношением. Глава антимонопольного органа Еврокомиссии Маргрет Вестагер (Margrethe Vestager) в разговоре с телеканалом CNBC заявила, что власти ЕС внимательно изучат решение суда и подумают о возможных дальнейших действиях.

Портал Engadget указывает, что Еврокомиссия так же проиграла суд против Apple по аналогичному делу летом 2020 года. От производителя смартфонов, планшетов и компьютеров требовали выплаты налогов в размере €13 млрд ($15 млрд). Регулятор утверждал, что Apple получила налоговые преференции от правительства Ирландии. Суд также посчитал доказательства Еврокомиссии недостаточными. Антимонопольный орган ЕС обжаловал это решение в следующей инстанции.