Разработчики Total War: Warhammer III раньше времени опубликовали новый кинематографический трейлер

Пользователи форума Reddit сообщили, что на официальной Facebook-странице серии Total War совсем ненадолго появился новый кинематографический трейлер фэнтезийной стратегии Total War: Warhammer III от Creative Assembly.

Неделю назад Creative Assembly и издательство Sega опубликовали тизер предстоящей презентации Total War: Warhammer III, которая будет включать упомянутый ролик и демонстрацию игрового процесса.

Похоже, администраторы страницы Total War в Facebook совершили фальстарт, который не прошёл незамеченным мимо нескольких пользователей. Один из таких — под псевдонимом Jay Hollinger — даже выложил трейлер на YouTube.

Официальная версия кинематографического трейлера в более высоком, чем у Jay Hollinger, качестве будет представлена в рамках презентации, которая начнётся завтра, 13 мая, в 19:00 по московскому времени.

Релиз Total War: Warhammer III запланирован на ПК (Steam, Epic Games Store) ближе к концу текущего года. В обоих цифровых магазинах уже доступен предзаказ — на территории России игра будет стоить 3439 рублей.