3DNewsТехнологии и рынок IT. Новостиносимая электроникаСледующие умные часы Samsung Galaxy Watc...
Новости Hardware

Следующие умные часы Samsung Galaxy Watch перейдут на Google Wear OS

Сегодня портал PhoneArena со ссылкой на сообщения авторитетного инсайдера Нила Аренсмайера (Nils Ahrensmeier) расскрыл новые подробности о будущем поколении смарт-часов Samsung Galaxy Watch. Ключевое изменение будет заключаться в том, что компания откажется от операционной системы Tizen, если слухи верны.

Источник: PhoneArena

Источник: PhoneArena

Смарт-часы Samsung Galaxy Watch 4 будут поставляться в размерах 42 и 46, а модель Galaxy Watch Active 4 появится в размерах 40 и 42 мм. Для сравнение актуальное поколение Samsung Galaxy Watch 3 имеет две модификации — 41 и 45 мм. А Galaxy Watch Active 2 — 40 и 44 мм.

Вот полный список моделей часов будущего поколения с техническими номерами:

  • Galaxy Watch 4 (42 мм) SM-R880
  • Galaxy Watch 4 (46 мм) SM-R890
  • Galaxy Watch Active 4 (40 мм) SM-R860
  • Galaxy Watch Active 4 (42 мм) SM-R870

Презентация носимых гаджетов ожидается летом этого года. Вероятно, их могут показать вместе со смартфонами Galaxy Z Fold 3 и Z Flip 3. Инсайдер отметил переход грядущих Galaxy Watch на Wear OS. Дело в том, что на данный момент для умных часов Samsung на Tizen OS существует крайне малое количество сторонних приложений, в отличие от операционной системы Google.

Также ожидается появление у Galaxy Watch 4 оптического датчика для неинвазивного анализа уровня сахара в крови. В свою очередь Galaxy Watch Avtive 2 могут получить некоторые упрощения, чтобы составлять конкуренцию Apple Watch SE.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Samsung ограничила выпуск новых смартфонов Galaxy A из-за дефицита полупроводников
Samsung представила умные часы Galaxy Watch 3 by Tous с эксклюзивными ремешками и циферблатами
Samsung Galaxy F52 5G показался на фото — он получил 6,57-дюймовый дисплей, квадрокамеру и разъём для наушников
Британские морпехи испытали реактивные ранцы для штурма корабля
Disney показала «настоящий» световой меч, который можно будет купить в следующем году
Murata приступит к массовому производству твердотельных аккумуляторов во втором полугодии
Рубрики: Новости Hardware, рынок IT, мероприятия и события IT-индустрии, выставки, форумы, интересности из мира хай-тек, носимая электроника,
Теги: galaxy watch, samsung electronics, wear os, tizen
galaxy watch, samsung electronics, wear os, tizen
← В прошлое
Прежде чем оставить комментарий, пожалуйста, ознакомьтесь с правилами комментирования. Оставляя комментарий, вы подтверждаете ваше согласие с данными правилами и осознаете возможную ответственность за их нарушение.
Все комментарии премодерируются.
Комментарии загружаются...
Самые обсуждаемые публикации
Компьютер месяца — май 2021 года 194
Жёсткие диски в России подорожали в несколько раз из-за популярности криптовалюты Chia 160
Китайские магазины стали бойкотировать Gigabyte, которая усомнилась в качестве электроники из Китая 88
Разрыв в литографии между TSMC и Samsung начинает угрожать бизнесу последней 64

© 1997-2021 3DNews - Daily Digital Digest | Лицензия Минпечати Эл ФС 77-22224

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Настоящий фотореализм: Intel показала, как можно улучшить изображение на примере GTA V
В России разработали умного дрона-охотника на борщевик
Российский квантовый симулятор за два часа решил задачу, на которую обычная система потратила неделю
Китайские магазины стали бойкотировать Gigabyte, которая усомнилась в качестве электроники из Китая
Ровер Perseverance начал исследовать марсианские валуны с помощью роботизированной руки
Суд освободил Amazon от выплаты 250 млн евро якобы неуплаченных в Европе налогов 41 мин.
Ролевой экшен Scarlet Nexus скоро получит демоверсию — она станет временным эксклюзивом Xbox Series X и S 44 мин.
Разработчики Total War: Warhammer III раньше времени опубликовали новый кинематографический трейлер 2 ч.
AC Odyssey, Detroit: Become Human и другие со скидками до 70 %: в PS Store началась распродажа «Больше впечатлений» 2 ч.
Новые скриншоты Mass Effect Legendary Edition: подтянутые текстуры и изменившиеся лица 3 ч.
Капитализация криптовалюты Ethereum впервые превысила $500 млрд 5 ч.
Первые подробности Corsairs Legacy: связь с «Одиссеей капитана Блада», сюжет и скриншоты 6 ч.
Пентагон может закрыть облачный проект JEDI стоимостью $10 млрд из-за затянувшегося судебного разбирательства с Amazon 6 ч.
Видео: знакомство с рейнджером Райаном в новом трейлере Life is Strange: True Colors 7 ч.
Разработчики признали выпуск дополнения Leviathan к Europa Universalis IV провальным и извинились за него 7 ч.
Следующие умные часы Samsung Galaxy Watch перейдут на Google Wear OS 25 мин.
Учёные из Сингапура научились управлять хищными растениями с помощью смартфона 55 мин.
Broadcom расширила экосистему 64GFC, представив HBA Emulex Gen 7 LPe36000 2 ч.
Майские сюрпризы от vivo для покупателей смартфонов 2 ч.
Alphacool представила готовые системы жидкостного охлаждения Eisbaer Pro Aurora с радиаторами на 240 и 360 мм 2 ч.
Американскому производителю телевизоров Vizio почти половину доходов принесла продажа рекламы и информации о пользователях 3 ч.
Представлен большой офисный монитор Dell P3222QE с разрешением 4К и разъёмом USB Type-C 3 ч.
Volkswagen пообещала выпустить полностью автономные такси к 2025 году 4 ч.
Microsoft будет продавать консоли Xbox Series X и S напрямую участникам Xbox Insider для борьбы со спекулянтами 4 ч.
ASUS представила в России игровые ноутбуки ROG Strix G15 и TUF Dash F15 с видеокартами GeForce RTX 3050 Ti 4 ч.