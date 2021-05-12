В российском и украинском PS Store начали дорожать игры Sega — Persona 5, Yakuza Kiwami, Valkyria Revolution

Портал PSPrices, отслеживающий изменения цен на игры в консольных цифровых магазинах, зафиксировал подорожание нескольких проектов издательства Sega в российском и украинском сегментах PlayStation Store.

Во-первых, пропавший из ассортимента отечественной версии цифрового магазина вскоре после начала неожиданной «раздачи» ролевой экшен Valkyria Revolution вернулся в продажу по возросшей цене — 1429 рублей против 1199 рублей.

Во-вторых, без предупреждения подорожали два издания базовой Persona 5 — стандартное (с 3999 до 4279 рублей) и полное (с 5799 до 7129 рублей). В украинском PS Store повысилась стоимость только второго комплекта.

Самый же большой скачок совершила цена Yakuza Kiwami, до недавнего времени продававшаяся за 1429 рублей и 649 гривен. Отныне в цифровом магазине PlayStation за эту игру просят 3579 рублей и 1499 гривен.

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Примечательно, что Yakuza Kiwami (с £15 до £45) и полное издание Persona 5 (с £75 до £80) подорожали и в западной Европе: в частности, на территории Великобритании. С чем это связано, неизвестно.

Точечные повышения цен — не новинка для PlayStation Store. Ранее подобным образом подорожали, к примеру, The Last of Us Part II (апрель 2021 года) и Ghost of Tsushima (октябрь 2020 года).

Последнее же массовое повышение цен на игры в цифровом магазине PlayStation случилось в конце сентября 2020 года: стоимость нескольких сотен проектов тогда возросла вплоть до 5 тыс. рублей.