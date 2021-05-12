3DNewsНовости SoftwarePlayStationВ российском и украинском PS Store начал...
Новости Software

В российском и украинском PS Store начали дорожать игры Sega — Persona 5, Yakuza Kiwami, Valkyria Revolution

Портал PSPrices, отслеживающий изменения цен на игры в консольных цифровых магазинах, зафиксировал подорожание нескольких проектов издательства Sega в российском и украинском сегментах PlayStation Store.

Во-первых, пропавший из ассортимента отечественной версии цифрового магазина вскоре после начала неожиданной «раздачи» ролевой экшен Valkyria Revolution вернулся в продажу по возросшей цене — 1429 рублей против 1199 рублей.

Во-вторых, без предупреждения подорожали два издания базовой Persona 5 — стандартное (с 3999 до 4279 рублей) и полное (с 5799 до 7129 рублей). В украинском PS Store повысилась стоимость только второго комплекта.

Самый же большой скачок совершила цена Yakuza Kiwami, до недавнего времени продававшаяся за 1429 рублей и 649 гривен. Отныне в цифровом магазине PlayStation за эту игру просят 3579 рублей и 1499 гривен.

Реклама
Прокрутите ниже, чтобы продолжить чтение

Примечательно, что Yakuza Kiwami (с £15 до £45) и полное издание Persona 5 (с £75 до £80) подорожали и в западной Европе: в частности, на территории Великобритании. С чем это связано, неизвестно.

Точечные повышения цен — не новинка для PlayStation Store. Ранее подобным образом подорожали, к примеру, The Last of Us Part II (апрель 2021 года) и Ghost of Tsushima (октябрь 2020 года).

Последнее же массовое повышение цен на игры в цифровом магазине PlayStation случилось в конце сентября 2020 года: стоимость нескольких сотен проектов тогда возросла вплоть до 5 тыс. рублей.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
В PS Store без предупреждения подорожала The Last of Us Part II, но только в России и Украине
Skyrim за 5399 рублей: на Nintendo Switch подорожали цифровые копии игр Bethesda
Без объявления: Nintendo в очередной раз повысила цены на цифровые версии своих игр
Советы от Геральта: CDPR пошутила над сходством нового врага в AC Valhalla с лешим из The Witcher 3
Видео: игрок построил в Minecraft необычный город в стимпанковом антураже
Масштабное фанатское ответвление в серии Half-Life со своим сюжетом выйдет ближайшим летом
Рубрики: Новости Software, игры, PlayStation,
Теги: sega, playstation store, ps store
sega, playstation store, ps store
← В прошлое
Прежде чем оставить комментарий, пожалуйста, ознакомьтесь с правилами комментирования. Оставляя комментарий, вы подтверждаете ваше согласие с данными правилами и осознаете возможную ответственность за их нарушение.
Все комментарии премодерируются.
Комментарии загружаются...
Самые обсуждаемые публикации
Компьютер месяца — май 2021 года 194
Жёсткие диски в России подорожали в несколько раз из-за популярности криптовалюты Chia 162
Китайские магазины стали бойкотировать Gigabyte, которая усомнилась в качестве электроники из Китая 90
Разрыв в литографии между TSMC и Samsung начинает угрожать бизнесу последней 64

© 1997-2021 3DNews - Daily Digital Digest | Лицензия Минпечати Эл ФС 77-22224

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Ровер Perseverance начал исследовать марсианские валуны с помощью роботизированной руки
Российский квантовый симулятор за два часа решил задачу, на которую обычная система потратила неделю
В России разработали умного дрона-охотника на борщевик
Китайские магазины стали бойкотировать Gigabyte, которая усомнилась в качестве электроники из Китая
AC Odyssey, Detroit: Become Human и другие со скидками до 70 %: в PS Store началась распродажа «Больше впечатлений»
В российском и украинском PS Store начали дорожать игры Sega — Persona 5, Yakuza Kiwami, Valkyria Revolution 14 мин.
Суд освободил Amazon от выплаты 250 млн евро якобы неуплаченных в Европе налогов 3 ч.
Ролевой экшен Scarlet Nexus скоро получит демоверсию — она станет временным эксклюзивом Xbox Series X и S 3 ч.
Разработчики Total War: Warhammer III раньше времени опубликовали новый кинематографический трейлер [Обновлено] 3 ч.
Новые скриншоты Mass Effect Legendary Edition: подтянутые текстуры и изменившиеся лица 5 ч.
Капитализация криптовалюты Ethereum впервые превысила $500 млрд 7 ч.
Первые подробности Corsairs Legacy: связь с «Одиссеей капитана Блада», сюжет и скриншоты 7 ч.
Пентагон может закрыть облачный проект JEDI стоимостью $10 млрд из-за затянувшегося судебного разбирательства с Amazon 8 ч.
Видео: знакомство с рейнджером Райаном в новом трейлере Life is Strange: True Colors 9 ч.
Разработчики признали выпуск дополнения Leviathan к Europa Universalis IV провальным и извинились за него 9 ч.
ASUS представила флагманский смартфон Zenfone 8 Flip с откидной тройной камерой 2 мин.
Загадочный компьютер AMD 4700S Desktop Kit показался на фотографиях 7 мин.
ASUS представила Zenfone 8 — относительно компактный флагман с разъёмом для наушников и защитой от пыли и воды 13 мин.
Инвестиции США и Китая в свои полупроводниковые производства не сдвинут Samsung с позиции крупнейшего чипмейкера 18 мин.
OpenPOWER представила LibreBMC, первый полностью открытый  контроллер BMC 2 ч.
Следующие умные часы Samsung Galaxy Watch перейдут на Google Wear OS 3 ч.
Учёные из Сингапура научились управлять хищными растениями с помощью смартфона 3 ч.
Broadcom расширила экосистему 64GFC, представив HBA Emulex Gen 7 LPe36000 4 ч.
Майские сюрпризы от vivo для покупателей смартфонов 4 ч.
Alphacool представила готовые системы жидкостного охлаждения Eisbaer Pro Aurora с радиаторами на 240 и 360 мм 4 ч.