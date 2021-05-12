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Инвестиции США и Китая в свои полупроводниковые производства не сдвинут Samsung с позиции крупнейшего чипмейкера

Китайский лидер Си Цзиньпин (Xi Jinping), президент США Джозеф Байден (Joseph Biden) и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) в недавно изложили планы по инвестированию миллиардов долларов в полупроводниковую промышленность своих стран и регионов для снижения зависимости от иностранных поставщиков. Крупнейшим производителем чипов памяти в настоящее время является южнокорейская компания Samsung, но это вряд ли изменится в ближайшее время.

Такого мнения придерживаются отраслевые аналитики и руководство Samsung, прогнозируя, что в ближайшем будущем положение дел на глобальном рынке полупроводниковой продукции вряд ли изменится. «Я считаю, что в обозримом будущем мы сможем сохранить нашу долю рынка, если не увеличить её», — приводит источник слова одного из руководителей производственного завода Samsung в Сеуле.

США, Китай и Европа задумались о срочном расширение производств полупроводниковой продукции после того, как обусловленный пандемией коронавируса глобальный дефицит чипов начал оказывать негативное воздействие на многие отрасли. Байден предложил Конгрессу США план, в рамках которого планируется выделение $50 млрд на исследования и расширение производства чипов внутри страны. Си Цзиньпин заявлял о планах по инвестированию более $1 трлн в высокотехнологичные отрасли, в том числе в направление, связанное с производством полупроводников.

Однако аналитики считают, что Samsung вряд ли ждут неизбежные проблемы. Южнокорейская компания многие годы доминирует в сфере производства чипов памяти DRAM и NAND. Samsung считает свою позицию надёжной не только благодаря достижениям в производственных технологиях, но также из-за того, что производство микросхем становится всё более затратным. «Старым производителям, таким как Samsung, чрезвычайно трудно продолжать исследования и инвестиции. Другим поставщикам не будет легче», — отметил представитель компании.

Сложность освоения технологий и масштабность производства новейших чипов представляют серьёзную проблему для любой компании или государства, которые попытаются сместить Samsung с позиции лидера по производству полупроводников. Даже если в мире начнут появляться новые заводы по производству чипов, на их строительство и запуск уйдёт несколько лет, поэтому в ближайшие 2-3 года изменение ситуации на рынке полупроводников маловероятно.

По состоянию на конец 2020 года на долю Samsung приходилось 15 % от общемировых производственных мощностей, используемых для создания кремниевых пластин. За счёт этого компания обошла TSMC, крупнейшего в мире контрактного производителя чипов, а также конкурентов в сфере производства чипов памяти, таких как Micron и SK Hynix. Samsung также указывает на своё лидерство в области интеллектуальной собственности и инженерного опыта, которые, как предполагается, помогут компании удержать лидерство.

По данным аналитиков из IC Insights, за последние три года Samsung инвестировала в свой полупроводниковый бизнес $93,2 млрд, что в двое больше, чем вложения всех вместе взятых  производителей чипов из Китая. «Могут ли правительства Евросоюза, США и Китая догнать Samsung и TSMC в гонке полупроводниковых технологий? Учитывая насколько они отстают, правительствам потребуется инвестировать не менее $30 млрд ежегодно в течение минимум пяти лет, чтобы иметь хоть какие-то разумные шансы на успех в этом», — считают аналитики IC Insights.

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Рубрики: Новости Hardware, разработка и производство электроники,
Теги: samsung, полупроводники, производство микросхем
samsung, полупроводники, производство микросхем
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