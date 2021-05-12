Компания ASUS представила свой новый флагманский смартфон, который совсем не похож на своих предшественников. Zenfone 8 лишился откидного блока камеры, зато обзавёлся пылевлагозащитой по стандарту IP68. Как и большинство флагманских смартфонов этого года он основан на чипе Qualcomm Snapdragon 888.

Одной из особенностей, которая отличает Zenfone 8 от флагманских моделей других брендов, являются компактные габариты. Он оснащён довольно небольшим по сегодняшним меркам 5,9-дюймовым Full HD+-дисплеем Samsung E4. Частота обновления матрицы составляет 120 Гц, а частота опроса сенсорного слоя достигает 240 Гц. Цветовой охват дисплея соответствует 112 процентам пространства DCI-P3. Матрица прикрыта закалённым стеклом Gorilla Glass Victus.

Что касается камеры, основной модуль состоит всего из двух сенсоров, но не абы каких. В качестве основного датчика используется 64-Мп 1/1.7-дюймовый сенсор Sony IMX686 с оптической стабилизацией и апертурой f/1.8. Он дополнен 12-Мп датчиком Sony IMX363 со сверхширокоугольной оптикой. Фронтальная камера представлена 12-Мп сенсором Sony IMX663, который и дебютировал в Zenfone 8.

За производительность отвечает бескомпромиссный флагманский чипсет Qualcomm Snapdragon 888, который может работать в связке с 6, 8 или 16 Гбайт оперативной памяти в зависимости от модификации. Ёмкость накопителя может составлять 128 или 256 Гбайт, однако расширение памяти картами microSD не поддерживается.

Отдельное внимание стоит уделить аудиовозможностям смартфона. Zenfone 8, в отличие от большинства флагманов, может похвастаться 3,5-мм аудиоразъёмом и ЦАП Qualcomm Aqstic WCD9385. А благодаря тому, что над аудиотрактом совместно с ASUS работала компания Diraс, качество звука как в наушниках, так и через встроенные стереодинамики порадует даже взыскательных меломанов.

При весе в 169 грамм, Zenfone 8 оснащён 4000-мА·ч батареей с поддержкой 30-Вт быстрой зарядки. Устройство выйдет на рынок в серебристом и черном цветах по цене от 599 евро за базовую версию.