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Загадочный компьютер AMD 4700S Desktop Kit показался на фотографиях

Пользователь Twitter поделился фотографиями комплекта разработчика Desktop Kit, в состав которого входит загадочный процессор AMD 4700S. Согласно предположениям профильных изданий, этот чип в своё время мог стать основной для игровой приставки Xbox Series X, однако он оказался дефектным.

На сайте производителя о процессоре 4700S ничего не сообщается, поэтому его официальные характеристики неизвестны. Однако благодаря прошлым утечкам, а также появлению в продаже набора AMD 4700S Desktop Kit у некоторых европейских и китайских ретейлеров стало известно, что чип состоит из восьми физических ядер Zen 2, поддерживающих 16 виртуальных потоков. Процессор несёт на борту 8 Мбайт кеш-памяти 3-го уровня и работает в диапазоне частот от 3,6 до 4,0 ГГц. Чип предустановлен на материнскую плату, оснащённую 16 Гбайт памяти стандарта GDDR6.

По данным некоторых продавцов, производительность AMD 4700S в однопоточных и многопоточных задачах ниже, чем у модели Ryzen 7 4750G (Renoir). В однопотоке он также проигрывает конкурирующему Intel Core i7-9700, однако обгоняет его в многопоточных приложениях.

Что касается комплекта AMD 4700S Desktop Kit, то он построен на зелёной материнской плате форм-фактора mini-ITX. Она оснащена стандартным набором разъёмов питания: основное подаётся по 24-контактному разъёму, а дополнительное питание для процессора обеспечивает 8-контактный.

Любопытно, что материнская плата не оснащена разъёмами для оперативной памяти. Чипы GDDR6 распаяны на ней самой и находятся с тыльной стороны платы — там, где установлена большая металлическая пластина для крепления системы охлаждения, служащая также в качестве радиатора. Чип же охлаждается относительно простым воздушных кулером.

В составе AMD 4700S Desktop Kit также присутствует один разъём PCIe 3.0 x16. Его наличие может намекать, что встроенное графическое ядро процессора 4700S либо намеренно отключено, либо оказалось дефектным, поэтому AMD решила обеспечить систему поддержкой дискретных видеокарт.

В общей сложности плата получила восемь разъёмов USB. Чёрные, вероятнее всего, являются разъёмами USB 2.0, красные — USB 3.0. Дополнительно можно выделить три аудиовыхода размером 3,5 мм и один LAN-разъём.

Предназначение данного комплекта по-прежнему остаётся загадкой, поскольку, как отмечает портал Tom’s Hardware, компания AMD отказалась от каких-либо комментариев.

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Рубрики: Новости Hardware, процессоры,
Теги: amd, apu, процессор, zen 2
amd, apu, процессор, zen 2
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