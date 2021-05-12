3DNewsТехнологии и рынок IT. Новостирынок ITASUS представила флагманский смартфон Ze...
Новости Hardware

ASUS представила флагманский смартфон Zenfone 8 Flip с откидной тройной камерой

Сегодня ASUS представила Zenfone 8 — флагманский смартфон компании на ближайший год. Однако ASUS решила, что одно устройство вряд ли покроет потребности всех поклонников марки. Поэтому весте с Zenfone 8 был представлен в чём то компромиссный, а в чём то более продвинутый Zenfone 8 Flip, который, как предыдущие флагманы ASUS, может похвастаться откидным модулем камеры.

Zenfone 8 Flip основан на чипсете Qualcomm Snapdragon 888, как и базовая версия флагмана. Однако он доступен только в версии с 8 Гбайт оперативной памяти, в то время как покупателям Zenfone 8 будут доступны ещё и модификации с 6 и 16 Гбайт оперативной памяти. Ёмкость накопителя UFS 3.1 может составлять 128 или 256 Гбайт. В отличие от Zenfone 8, модель Flip поддерживает расширение памяти картами microSD объёмом до 2 Тбайт.

Благодаря тому, что откидной блок основной камеры исполняет роль и фронтального сенсора, экран смартфона не имеет каких-либо вырезов. Диагональ AMOLED-матрицы с разрешением Full HD+ составляет 6,67 дюйма. Частота обновления экрана достигает 90 Гц.

Откидная камера Zenfone 8 Flip представлена тройным модулем, совмещающим 64-Мп основной сенсор Sony IMX686, 12-Мп датчик Sony IMX363 с широкоугольной оптикой и телефотомодуль на 8-Мп датчике OmniVision OV08A.

Более крупные габариты, чем у базового Zenfone 8, позволили производителю оснастить смартфон 5000-мА·ч батареей с поддержкой 30-Вт зарядки. Как и в случае с базовой моделью, аудиотракт Zenfone 8 Flip разрабатывался совместно с Dirac. Устройство может похвастаться отличным качеством звука и мощными стереодинамиками, однако лишено 3,5-мм аудиоразъёма.

ASUS Zenfone 8 Flip будет доступен в серебристом и чёрном цветах. Стоимость базовой версии смартфона составит 799 евро.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Характеристики флагманского ASUS ZenFone 8 раскрыты в преддверии анонса
Смартфоны ASUS ZenFone 8 Flip и ZenFone 8 показались на качественных пресс-изображениях
Zenfone 8 станет первым смартфоном ASUS с защитой от пыли и воды
Разрыв в литографии между TSMC и Samsung начинает угрожать бизнесу последней
Крупнейшие китайские телекоммуникационные компании исключили из Нью-йоркской фондовой биржи
Представлен первый рейтинг производительности смартфонов в AnTuTu V9 — Snapdragon 888 по-прежнему вне конкуренции
Рубрики: Новости Hardware, рынок IT, мобильные телефоны, смартфоны, сотовая связь, коммуникаторы, КПК,
Теги: смартфон, новинка, флагман, asus, zenfone
смартфон, новинка, флагман, asus, zenfone
← В прошлое
Прежде чем оставить комментарий, пожалуйста, ознакомьтесь с правилами комментирования. Оставляя комментарий, вы подтверждаете ваше согласие с данными правилами и осознаете возможную ответственность за их нарушение.
Все комментарии премодерируются.
Комментарии загружаются...
Самые обсуждаемые публикации
Компьютер месяца — май 2021 года 194
Жёсткие диски в России подорожали в несколько раз из-за популярности криптовалюты Chia 162
Китайские магазины стали бойкотировать Gigabyte, которая усомнилась в качестве электроники из Китая 90
Разрыв в литографии между TSMC и Samsung начинает угрожать бизнесу последней 64

© 1997-2021 3DNews - Daily Digital Digest | Лицензия Минпечати Эл ФС 77-22224

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Ровер Perseverance начал исследовать марсианские валуны с помощью роботизированной руки
Российский квантовый симулятор за два часа решил задачу, на которую обычная система потратила неделю
В России разработали умного дрона-охотника на борщевик
Китайские магазины стали бойкотировать Gigabyte, которая усомнилась в качестве электроники из Китая
AC Odyssey, Detroit: Become Human и другие со скидками до 70 %: в PS Store началась распродажа «Больше впечатлений»
В российском и украинском PS Store начали дорожать игры Sega — Persona 5, Yakuza Kiwami, Valkyria Revolution 14 мин.
Суд освободил Amazon от выплаты 250 млн евро якобы неуплаченных в Европе налогов 3 ч.
Ролевой экшен Scarlet Nexus скоро получит демоверсию — она станет временным эксклюзивом Xbox Series X и S 3 ч.
Разработчики Total War: Warhammer III раньше времени опубликовали новый кинематографический трейлер [Обновлено] 3 ч.
Новые скриншоты Mass Effect Legendary Edition: подтянутые текстуры и изменившиеся лица 5 ч.
Капитализация криптовалюты Ethereum впервые превысила $500 млрд 7 ч.
Первые подробности Corsairs Legacy: связь с «Одиссеей капитана Блада», сюжет и скриншоты 7 ч.
Пентагон может закрыть облачный проект JEDI стоимостью $10 млрд из-за затянувшегося судебного разбирательства с Amazon 8 ч.
Видео: знакомство с рейнджером Райаном в новом трейлере Life is Strange: True Colors 9 ч.
Разработчики признали выпуск дополнения Leviathan к Europa Universalis IV провальным и извинились за него 9 ч.
ASUS представила флагманский смартфон Zenfone 8 Flip с откидной тройной камерой 2 мин.
Загадочный компьютер AMD 4700S Desktop Kit показался на фотографиях 7 мин.
ASUS представила Zenfone 8 — относительно компактный флагман с разъёмом для наушников и защитой от пыли и воды 13 мин.
Инвестиции США и Китая в свои полупроводниковые производства не сдвинут Samsung с позиции крупнейшего чипмейкера 18 мин.
OpenPOWER представила LibreBMC, первый полностью открытый  контроллер BMC 2 ч.
Следующие умные часы Samsung Galaxy Watch перейдут на Google Wear OS 3 ч.
Учёные из Сингапура научились управлять хищными растениями с помощью смартфона 3 ч.
Broadcom расширила экосистему 64GFC, представив HBA Emulex Gen 7 LPe36000 4 ч.
Майские сюрпризы от vivo для покупателей смартфонов 4 ч.
Alphacool представила готовые системы жидкостного охлаждения Eisbaer Pro Aurora с радиаторами на 240 и 360 мм 4 ч.