ASUS представила флагманский смартфон Zenfone 8 Flip с откидной тройной камерой

Сегодня ASUS представила Zenfone 8 — флагманский смартфон компании на ближайший год. Однако ASUS решила, что одно устройство вряд ли покроет потребности всех поклонников марки. Поэтому весте с Zenfone 8 был представлен в чём то компромиссный, а в чём то более продвинутый Zenfone 8 Flip, который, как предыдущие флагманы ASUS, может похвастаться откидным модулем камеры.

Zenfone 8 Flip основан на чипсете Qualcomm Snapdragon 888, как и базовая версия флагмана. Однако он доступен только в версии с 8 Гбайт оперативной памяти, в то время как покупателям Zenfone 8 будут доступны ещё и модификации с 6 и 16 Гбайт оперативной памяти. Ёмкость накопителя UFS 3.1 может составлять 128 или 256 Гбайт. В отличие от Zenfone 8, модель Flip поддерживает расширение памяти картами microSD объёмом до 2 Тбайт.

Благодаря тому, что откидной блок основной камеры исполняет роль и фронтального сенсора, экран смартфона не имеет каких-либо вырезов. Диагональ AMOLED-матрицы с разрешением Full HD+ составляет 6,67 дюйма. Частота обновления экрана достигает 90 Гц.

Откидная камера Zenfone 8 Flip представлена тройным модулем, совмещающим 64-Мп основной сенсор Sony IMX686, 12-Мп датчик Sony IMX363 с широкоугольной оптикой и телефотомодуль на 8-Мп датчике OmniVision OV08A.

Более крупные габариты, чем у базового Zenfone 8, позволили производителю оснастить смартфон 5000-мА·ч батареей с поддержкой 30-Вт зарядки. Как и в случае с базовой моделью, аудиотракт Zenfone 8 Flip разрабатывался совместно с Dirac. Устройство может похвастаться отличным качеством звука и мощными стереодинамиками, однако лишено 3,5-мм аудиоразъёма.

ASUS Zenfone 8 Flip будет доступен в серебристом и чёрном цветах. Стоимость базовой версии смартфона составит 799 евро.