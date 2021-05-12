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Майнинг Ethereum стал приносить больше прибыли, чем добыча биткоинов

Стало известно, что последние несколько дней добыча криптовалюты Ethereum приносит больший доход, чем майнинг биткоинов. По данным сервиса The Block, суммарный ежедневный доход майнеров «эфира» составляет $77 млн, что несколько больше по сравнению с $67 млн дохода, который за день получают майнеры биткоина. Эти показатели являются усреднёнными за последние семь дней.

Согласно имеющимся данным, за последние несколько месяцев подобная тенденция наблюдалась неоднократно. В начале февраля и в конце апреля фиксировались краткосрочные периоды, когда майнинг Ethereum приносил больший доход, чем майнинг биткоинов. Примечательно, что это начинает происходить всё чаще, хотя прежде такое положение дел было редкостью.

Одна из причин, по которым майнеры Ethereum получают более высокий доход заключается в том, что курс цифровой валюты стабильно рос последние несколько месяцев. Цена Ethereum продолжала расти и последние недели, в то время как курс биткоина по большому счёту оставался на прежнем уровне. Если в начале года Ethereum торговался на уровне $730 за единицу криптовалюты, то сейчас этот показатель вырос до $4300.

Ещё одна причина такого роста заключается в стремительном увеличении комиссий за транзакции внутри сети. Согласно имеющимся данным, средняя комиссия за транзакцию в сети Ethereum в мае этого года выросла на 563 % и составила $65. Ещё в начале месяца этот показатель был равен $9,8.

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Рубрики: Новости Software, Новости сети,
Теги: ethereum, эфир, криптовалюта, майнинг
ethereum, эфир, криптовалюта, майнинг
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