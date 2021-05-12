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Apple заявила, что строгая политика App Store уберегла от мошенников $1,5 млрд за 2020 год

В то время как Epic Games пытается обвинять Apple в монополистическом поведении из-за строгой политики App Store, сама Apple акцентирует внимание на пользе тотального контроля за магазином приложений. Компания заявляет, что благодаря этому были предотвращены мошеннические операции на $1,5 миллиарда в течение 2020 года.

Калифорнийский техногигант говорит, что постоянно работает над тем, чтобы сделать фирменный магазин приложений максимально безопасным и надёжным. Apple заявляет, что все ограничения предназначены для того, чтобы пользователи могли найти необходимые приложения, не рискуя быть обманутыми или обворованными. По словам компании, в прошлом году она отклонила публикацию почти миллиона опасных и явно вредоносных приложений.

Apple акцентирует внимание на том, что важную роль в обеспечении безопасности App Store играет группа специалистов, занимающихся тестированием и проверкой ПО. Они тщательно исследуют каждое приложение, чтобы убедиться, что оно, например, не активирует вредоносный код уже после публикации в магазине приложений.

В прошлом Apple не публиковала подобные отчёты. Вполне вероятно, что причиной для этого стала тяжба с Epic Games, на фоне которой компания из Купертино пытается выставить себя в лучшем свете. В любом случае, будет довольно интересно, если эти данные будут тщательно рассмотрены в ходе судебного разбирательства.

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Рубрики: Новости Software, Новости сети, программное обеспечение, ПО для мобильных устройств, iPhone, Игры для iOS, Приложения для iOS,
Теги: программное обеспечение, магазин приложений, безопасность, apple, app store
программное обеспечение, магазин приложений, безопасность, apple, app store
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