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Amazon поделилась новыми изображениями своей будущей второй штаб-квартиры

В среду Amazon опубликовала новые изображения своей второй штаб-квартиры HQ2, которая строится в Арлингтоне (Вирджиния) и объявила о планах нанять там ещё 1900 новых сотрудников. В своём блоге компания поделилась новыми проектными предложениями для второй фазы строительства HQ2.

Представленные Amazon изображения демонстрируют садовый объект в центральной части участка, который расположится на ярусах башни Helix. Она будет окружена общественными местами для отдыха, прогулочными дорожками, водопадом и другими ландшафтными объектами. Amazon также поделилась новыми изображениями предполагаемой площади, которая расположится недалеко от кампуса в Арлингтоне. Компания сказала, что на ней найдётся место как для магазинов, так и для площадок для массовых общественных мероприятий.

Обновлённые планы представлены Amazon в связи с тем, что компания намерена нанять 1900 новых сотрудников, которые будут работать в её второй штаб-квартире. Новые сотрудники увеличат численность персонала Amazon в Арлингтоне более чем в два раза. В данный момент там работает 1600 человек. Новые работники дополнят множество существующих команд, включая подразделения, работающие над Alexa и облачными вычислениями. Компания заявила, что создаст примерно 25 тысяч новых рабочих мест в течение следующего десятилетия.

Amazon и архитектурная компания NBBJ представят властям округа Арлингтон планы второго этапа строительства HQ2. Если они будут одобрены, постройка новых объектов начнётся в 2022 году. Закончить строительство планируется в 2025 году. Напомним, что строительство второй штаб-квартиры Amazon в прошлом году.

Центральную спиральную башню Helix планируется построить на территории HQ2 под названием PenPlace. Amazon также строит две 22-этажные офисные башни в жилом комплексе, известном как Metropolitan Park, к югу от PenPlace.

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Рубрики: Новости Hardware, комментарии последних событий, окружающая среда,
Теги: строительство, кампус, сша, amazon
строительство, кампус, сша, amazon
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