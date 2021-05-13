Суточная аудитория портала Госуслуг за год выросла вдвое, а общая аудитория превысила 78 млн граждан

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации (Минцифры) обнародовало статистику по работе портала Госуслуг в прошлом году. Популярность платформы продолжает уверенно расти.

В течение 2020-го общее количество зарегистрированных на портале пользователей увеличилось на 12 млн человек. В настоящее время аудитория платформы превышает 78 млн граждан — это практически две трети населения страны старше 14 лет.

Суточная аудитория портала и вовсе выросла в два раза, достигнув 4 млн пользователей. В моменты пиковых нагрузок система обрабатывала более 7 тыс. запросов в секунду. Общее же число обращений к порталу за прошлый год превысило 1,5 млрд.

«Через единый портал в прошлом году было получено всего более 230 млн госуслуг и сервисов, что почти на 50 % больше, чем годом ранее. Это и онлайн-запись к врачу, оформление различных социальных выплат и пособий, запись ребёнка в школу и детский сад, регистрация автотранспортных средств и оформление водительских удостоверений, получение российских и заграничных паспортов, оформление маткапитала, доступ к результатам ПЦР-тестов», — отмечает Минцифры.

В связи с дальнейшим ростом востребованности портала пришлось в экстренном порядке наращивать его мощности. Расширение инфраструктуры потребовалось и для поддержки новых сервисов: в прошлом году появилось 40 новых услуг, которые можно получить без необходимости личного обращения в органы власти или МФЦ.

Отмечается также, что в 2020-м через портал было проведено почти 85 млн платежей — это на треть больше, чем в 2019 году. Общая сумма транзакций превысила 80 млрд рублей.