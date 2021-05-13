3DNewsНовости SoftwareСимуляторСимулятор жизни в небольшом городке Hokk...
Новости Software

Симулятор жизни в небольшом городке Hokko Life пополнит ранний доступ Steam в начале июня

Издательство Team17 на своём официальном сайте анонсировало точную дату выхода в раннем доступе Steam симулятора жизни в небольшом городке Hokko Life от студии Wonderscope Games.

Напомним, первоначально запуск раннего доступа Hokko Life ожидался ещё в 2020 году, однако с приходом в проект Team17 премьеру предрелизной версии пришлось отложить до лета 2021-го.

Как стало известно, Hokko Life поступит в продажу для раннего доступа Steam уже 2 июня текущего года. Несмотря на близость выхода, предзаказать игру нельзя — лишь добавить в свой список желаемого.

Реклама
Прокрутите ниже, чтобы продолжить чтение

Сколько именно Hokko Life пробудет в предрелизном состоянии, попав на полки цифрового магазина Valve, неизвестно. Для полноценного запуска проект должен будет считаться законченным и предлагать «достойный опыт».

Ранее также сообщалась, что стартовая стоимость Hokko Life будет ниже, чем после выхода финальной версии. Таким образом разработчик хочет поощрить тех, кто поддержит игру на этом этапе.

Согласно завязке, в Hokko Life пользователям предстоит помочь жителям тихого посёлка Hokko превратить его в настоящий райский уголок. Игроки смогут проектировать, строить и обставлять дома для своих новых друзей.

Несмотря на статус студии, в Wonderscope Games на самом деле числится всего один сотрудник: независимый разработчик Роберт Татнелл (Robert Tatnell), для которого Hokko Life — дебютный проект.

Источники:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Продажи Animal Crossing: New Horizons в Европе превысили 7 млн копий — для Nintendo это рекорд
Видео: исследование мира, строительство и возможности редактора в трейлере Hokko Life
В этом году на ПК появится беззастенчивый аналог Animal Crossing — Hokko Life
Советы от Геральта: CDPR пошутила над сходством нового врага в AC Valhalla с лешим из The Witcher 3
Видео: игрок построил в Minecraft необычный город в стимпанковом антураже
Масштабное фанатское ответвление в серии Half-Life со своим сюжетом выйдет ближайшим летом
Рубрики: Новости Software, игры, ПК, Симулятор, Анонс,
Теги: hokko life, wonderscope games, team17
hokko life, wonderscope games, team17
← В прошлое В будущее →
Прежде чем оставить комментарий, пожалуйста, ознакомьтесь с правилами комментирования. Оставляя комментарий, вы подтверждаете ваше согласие с данными правилами и осознаете возможную ответственность за их нарушение.
Все комментарии премодерируются.
Комментарии загружаются...
Самые обсуждаемые публикации
Компьютер месяца — май 2021 года 209
Жёсткие диски в России подорожали в несколько раз из-за популярности криптовалюты Chia 168
Китайские магазины стали бойкотировать Gigabyte, которая усомнилась в качестве электроники из Китая 90
Разрыв в литографии между TSMC и Samsung начинает угрожать бизнесу последней 64

© 1997-2021 3DNews - Daily Digital Digest | Лицензия Минпечати Эл ФС 77-22224

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Настоящий фотореализм: Intel показала, как можно улучшить изображение на примере GTA V
Земля могла быть покрыта сплошным океаном, выяснили японские учёные и объяснили, почему этого не произошло
В России разработали умного дрона-охотника на борщевик
Майнинг Ethereum стал приносить больше прибыли, чем добыча биткоинов
Российский квантовый симулятор за два часа решил задачу, на которую обычная система потратила неделю
Видео: журналисты показали почти полчаса игрового процесса ПК-версии Days Gone в 4K 18 мин.
Симулятор жизни в небольшом городке Hokko Life пополнит ранний доступ Steam в начале июня 24 мин.
Бесплатный апгрейд, улучшения графики и быстрые загрузки: создатель Manifold Garden рассказал об особенностях PS5-версии 27 мин.
Capcom задумалась о добавлении настроек доступности в Resident Evil Village 30 мин.
Психологический хоррор Layers of Fear 2 выйдет на Nintendo Switch уже 20 мая 32 мин.
Власти Гонконга выразили готовность расширить тестирование цифрового юаня 36 мин.
Суточная аудитория портала Госуслуг за год выросла вдвое, а общая аудитория превысила 78 млн граждан 3 ч.
Майское накопительное обновление Windows 10 закрыло 55 критических уязвимостей 9 ч.
IBM представила набор данных для обучения ИИ программированию 11 ч.
Apple заявила, что строгая политика App Store уберегла от мошенников $1,5 млрд за 2020 год 12 ч.
Xiaomi представила полностью беспроводные наушники FlipBuds Pro с шумоподавлением за $125 8 мин.
Samsung готовит смартфон Galaxy A22s 5G с процессором MediaTek Dimensity 59 мин.
Tesla обещает открыть доступ к автопилоту FSD по подписке через месяц 60 мин.
МКС-модуль «Наука» успешно прошёл один из ключевых этапов испытаний 2 ч.
Производитель электромобилей BYD выведет своё полупроводниковое подразделение на IPO 2 ч.
СЖО Thermaltake Floe RC240/360 Snow Edition предназначены для процессора и модулей ОЗУ 3 ч.
Хакеры, которые взломали американский нефтепровод, похвастались тремя новыми жертвами 10 ч.
Новая статья: Обзор вентиляторов Arctic BioniX P120 A-RGB, или Как в Arctic подсветку осваивали 10 ч.
Amazon поделилась новыми изображениями своей будущей второй штаб-квартиры 10 ч.
Gigabyte потеряла $550 млн после своих заявлений о плохом качестве китайских товаров 12 ч.