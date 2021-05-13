Симулятор жизни в небольшом городке Hokko Life пополнит ранний доступ Steam в начале июня

Издательство Team17 на своём официальном сайте анонсировало точную дату выхода в раннем доступе Steam симулятора жизни в небольшом городке Hokko Life от студии Wonderscope Games.

Напомним, первоначально запуск раннего доступа Hokko Life ожидался ещё в 2020 году, однако с приходом в проект Team17 премьеру предрелизной версии пришлось отложить до лета 2021-го.

Как стало известно, Hokko Life поступит в продажу для раннего доступа Steam уже 2 июня текущего года. Несмотря на близость выхода, предзаказать игру нельзя — лишь добавить в свой список желаемого.

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Сколько именно Hokko Life пробудет в предрелизном состоянии, попав на полки цифрового магазина Valve, неизвестно. Для полноценного запуска проект должен будет считаться законченным и предлагать «достойный опыт».

Ранее также сообщалась, что стартовая стоимость Hokko Life будет ниже, чем после выхода финальной версии. Таким образом разработчик хочет поощрить тех, кто поддержит игру на этом этапе.

Согласно завязке, в Hokko Life пользователям предстоит помочь жителям тихого посёлка Hokko превратить его в настоящий райский уголок. Игроки смогут проектировать, строить и обставлять дома для своих новых друзей.

Несмотря на статус студии, в Wonderscope Games на самом деле числится всего один сотрудник: независимый разработчик Роберт Татнелл (Robert Tatnell), для которого Hokko Life — дебютный проект.