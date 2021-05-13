МКС-модуль «Наука» успешно прошёл один из ключевых этапов испытаний

Государственная корпорация «Роскосмос» сообщает о том, что многофункциональный лабораторный модуль «Наука» (МЛМ) штатно завершил важный этап испытаний на космодроме Байконур. Запуск этого блока к Международной космической станции (МКС) намечен на июль нынешнего года.

Речь идёт о пневмовакуумных испытаниях, нацеленных на проверку герметичности корпуса, люков и стыковочных агрегатов. Кроме того, специалисты тщательно проинспектировали функционирование пневмогидросистемы и двигательной установки, а также наружных гидравлических комплексов.

В настоящее время МЛМ находится в стапеле, а инженеры осуществляют его подготовку к окончательной установке манипулятора European Robotic Arm (ERA). Эта система представляет собой особую роботизированную «руку» длиной около 11,3 метра. Манипулятор состоит из нескольких секций со специальными сочленениями, обеспечивающими подвижность в различных направлениях. ERA поможет в осуществлении внекорабельной деятельности и обслуживании МКС.

График последующих работ по модулю «Наука» включает заправку контура системы обеспечения теплового режима и установку микрометеоритной защиты.

Блок планируется запустить 15 июля с космодрома Байконур при помощи ракеты-носителя «Протон-М».