Capcom задумалась о добавлении настроек доступности в Resident Evil Village

Японское издательство Capcom по запросу портала The Gamer прокомментировало недовольство некоторых игроков нехваткой настроек доступности в вышедшей на прошлой неделе Resident Evil Village.

Как стало ясно вскоре после релиза, при разработке Resident Evil Village команда шутера с хоррор-элементами не брала в расчёт и не оглядывалась на людей с ограниченными физическими возможностями.

Портал Can I Play That?, специализирующийся на обзоре игр с точки зрения доступности, раскритиковал Resident Evil Village за отсутствие инклюзивных опций вроде смены цвета и размера субтитров.

По словам представителя Capcom, команда разработки Resident Evil Village уже в курсе полученной критики по данному поводу, и вопрос добавления в игру настроек доступности находится «на рассмотрении».

«[Настройки доступности] сейчас обсуждаются внутри команды разработки и находятся на рассмотрении, однако конкретных отзывов мы пока предоставить не можем», — заявили в Capcom.

Capcom в целом и Resident Evil в частности не первый раз подвергаются критике в связи с ограниченностью инклюзивных возможностей: по мнению Can I Play That?, ремейки Resident Evil 2 и Resident Evil 3 также далеки от идеала в данном аспекте.

Resident Evil Village дебютировала 7 мая текущего года на PC (Steam), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и S, а также в Google Stadia. За первые четыре дня с выхода игра успела разойтись по миру в количестве свыше 3 млн копий.