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Новости Hardware

Samsung готовит смартфон Galaxy A22s 5G с процессором MediaTek Dimensity

Сразу из нескольких источников поступила информация о том, что компания Samsung вскоре представит смартфон Galaxy A22s 5G — доступную модель с поддержкой мобильной связи пятого поколения.

Рендер Galaxy A22 / @OnLeaks / Voice

Рендер Galaxy A22 / @OnLeaks / Voice

Информация о новинке, в частности, появилась в базе Google Play Console. Говорится об использовании процессора MediaTek MT633, который более известен под названием Dimensity 700. Чип содержит восемь вычислительных ядер с частотой до 2,2 ГГц, графический ускоритель ARM Mali-G57 MC2 и модем 5G.

Аппарат получит дисплей формата Full HD+ и 4 Гбайт оперативной памяти. Он будет поставляться с операционной системой Android 11, дополненной фирменной надстройкой OneUI.

Одинарная фронтальная камера расположится в небольшом вырезе в верхней части экрана. Тыльная камера, по слухам, получит трёхкомпонентное исполнение с 48-мегапиксельным основным сенсором.

Судя по всему, официальная презентация смартфона состоится в самое ближайшее время. Интернет-ресурсы уточняют, что модель будет доступна на различных рынках, в том числе на европейском. 

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Рубрики: Новости Hardware, мобильные телефоны, смартфоны, сотовая связь, коммуникаторы, КПК,
Теги: samsung, samsung galaxy, galaxy, смартфон
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