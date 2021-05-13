Samsung готовит смартфон Galaxy A22s 5G с процессором MediaTek Dimensity

Сразу из нескольких источников поступила информация о том, что компания Samsung вскоре представит смартфон Galaxy A22s 5G — доступную модель с поддержкой мобильной связи пятого поколения.

Информация о новинке, в частности, появилась в базе Google Play Console. Говорится об использовании процессора MediaTek MT633, который более известен под названием Dimensity 700. Чип содержит восемь вычислительных ядер с частотой до 2,2 ГГц, графический ускоритель ARM Mali-G57 MC2 и модем 5G.

Аппарат получит дисплей формата Full HD+ и 4 Гбайт оперативной памяти. Он будет поставляться с операционной системой Android 11, дополненной фирменной надстройкой OneUI.

Одинарная фронтальная камера расположится в небольшом вырезе в верхней части экрана. Тыльная камера, по слухам, получит трёхкомпонентное исполнение с 48-мегапиксельным основным сенсором.

Судя по всему, официальная презентация смартфона состоится в самое ближайшее время. Интернет-ресурсы уточняют, что модель будет доступна на различных рынках, в том числе на европейском.