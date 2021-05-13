Бесплатный апгрейд, улучшения графики и быстрые загрузки: создатель Manifold Garden рассказал об особенностях PS5-версии

Вслед за вчерашней утечкой независимая студия гейм-дизайнера Уильяма Чира (William Chyr) подтвердила планы по выпуску своей эшеровской головоломки Manifold Garden на PlayStation 5.

Как было раскрыто в обнародованном раньше времени трейлере, Manifold Garden поступит в продажу для PS5 уже 20 мая текущего года. Владельцам игры на PS4 положен бесплатный апгрейд.

По словам Чира, на консоли Sony нового поколения Manifold Garden работает в полноценном 4K и при 60 кадрах/с. Помимо прочего, PS5-версия предложит увеличенную детализацию и дальность прорисовки, а также больше объектов на экране.

Кроме того, Manifold Garden на PS5 «очень быстро» загружается. Ещё больше ускорить процесс можно будет с помощью карточек активности, которые позволят начать играть по прошествии пяти секунд или даже меньше.

Разработчики также добавили поддержку тактильной отдачи контроллера DualSense и системы внутриигровой помощи для подписчиков PS Plus. Последняя предложит подсказки в решении всех основных головоломок.

Что касается обещанного розничного издания от iam8bit, то оно поступит в продажу для PS5 и Nintendo Switch с тематической трёхмерной открыткой в комплекте. Отдельно также можно приобрести саундтрек Manifold Garden на виниловых пластинках.

В настоящее время Manifold Garden доступна на PC (Steam, Epic Games Store), PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X и S, Nintendo Switch и iOS (Apple Arcade). На Metacritic у проекта от 75 до 88 % в зависимости от целевой платформы.