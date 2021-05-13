3DNewsНовости SoftwarePlayStationБесплатный апгрейд, улучшения графики и ...
Новости Software

Бесплатный апгрейд, улучшения графики и быстрые загрузки: создатель Manifold Garden рассказал об особенностях PS5-версии

Вслед за вчерашней утечкой независимая студия гейм-дизайнера Уильяма Чира (William Chyr) подтвердила планы по выпуску своей эшеровской головоломки Manifold Garden на PlayStation 5.

Как было раскрыто в обнародованном раньше времени трейлере, Manifold Garden поступит в продажу для PS5 уже 20 мая текущего года. Владельцам игры на PS4 положен бесплатный апгрейд.

По словам Чира, на консоли Sony нового поколения Manifold Garden работает в полноценном 4K и при 60 кадрах/с. Помимо прочего, PS5-версия предложит увеличенную детализацию и дальность прорисовки, а также больше объектов на экране.

Кроме того, Manifold Garden на PS5 «очень быстро» загружается. Ещё больше ускорить процесс можно будет с помощью карточек активности, которые позволят начать играть по прошествии пяти секунд или даже меньше.

Разработчики также добавили поддержку тактильной отдачи контроллера DualSense и системы внутриигровой помощи для подписчиков PS Plus. Последняя предложит подсказки в решении всех основных головоломок.

Что касается обещанного розничного издания от iam8bit, то оно поступит в продажу для PS5 и Nintendo Switch с тематической трёхмерной открыткой в комплекте. Отдельно также можно приобрести саундтрек Manifold Garden на виниловых пластинках.

В настоящее время Manifold Garden доступна на PC (Steam, Epic Games Store), PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X и S, Nintendo Switch и iOS (Apple Arcade). На Metacritic у проекта от 75 до 88 % в зависимости от целевой платформы.

Источники:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Утечка: эшеровская головоломка Manifold Garden выйдет на PS5 уже 20 мая
Версия Manifold Garden для консолей следующего поколения оказалась временным эксклюзивом Xbox Series X и S
Головоломка-долгострой Manifold Garden вышла на консолях раньше, чем в Steam
Советы от Геральта: CDPR пошутила над сходством нового врага в AC Valhalla с лешим из The Witcher 3
Видео: игрок построил в Minecraft необычный город в стимпанковом антураже
Масштабное фанатское ответвление в серии Half-Life со своим сюжетом выйдет ближайшим летом
Рубрики: Новости Software, игры, Пазл, Анонс, PlayStation,
Теги: manifold garden, william chyr studio
manifold garden, william chyr studio
← В прошлое В будущее →
Прежде чем оставить комментарий, пожалуйста, ознакомьтесь с правилами комментирования. Оставляя комментарий, вы подтверждаете ваше согласие с данными правилами и осознаете возможную ответственность за их нарушение.
Все комментарии премодерируются.
Комментарии загружаются...
Самые обсуждаемые публикации
Компьютер месяца — май 2021 года 209
Жёсткие диски в России подорожали в несколько раз из-за популярности криптовалюты Chia 168
Китайские магазины стали бойкотировать Gigabyte, которая усомнилась в качестве электроники из Китая 90
Разрыв в литографии между TSMC и Samsung начинает угрожать бизнесу последней 64

© 1997-2021 3DNews - Daily Digital Digest | Лицензия Минпечати Эл ФС 77-22224

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Настоящий фотореализм: Intel показала, как можно улучшить изображение на примере GTA V
Земля могла быть покрыта сплошным океаном, выяснили японские учёные и объяснили, почему этого не произошло
В России разработали умного дрона-охотника на борщевик
Майнинг Ethereum стал приносить больше прибыли, чем добыча биткоинов
Российский квантовый симулятор за два часа решил задачу, на которую обычная система потратила неделю
Видео: журналисты показали почти полчаса игрового процесса ПК-версии Days Gone в 4K 18 мин.
Симулятор жизни в небольшом городке Hokko Life пополнит ранний доступ Steam в начале июня 24 мин.
Бесплатный апгрейд, улучшения графики и быстрые загрузки: создатель Manifold Garden рассказал об особенностях PS5-версии 27 мин.
Capcom задумалась о добавлении настроек доступности в Resident Evil Village 30 мин.
Психологический хоррор Layers of Fear 2 выйдет на Nintendo Switch уже 20 мая 32 мин.
Власти Гонконга выразили готовность расширить тестирование цифрового юаня 36 мин.
Суточная аудитория портала Госуслуг за год выросла вдвое, а общая аудитория превысила 78 млн граждан 3 ч.
Майское накопительное обновление Windows 10 закрыло 55 критических уязвимостей 9 ч.
IBM представила набор данных для обучения ИИ программированию 11 ч.
Apple заявила, что строгая политика App Store уберегла от мошенников $1,5 млрд за 2020 год 12 ч.
Xiaomi представила полностью беспроводные наушники FlipBuds Pro с шумоподавлением за $125 8 мин.
Samsung готовит смартфон Galaxy A22s 5G с процессором MediaTek Dimensity 59 мин.
Tesla обещает открыть доступ к автопилоту FSD по подписке через месяц 60 мин.
МКС-модуль «Наука» успешно прошёл один из ключевых этапов испытаний 2 ч.
Производитель электромобилей BYD выведет своё полупроводниковое подразделение на IPO 2 ч.
СЖО Thermaltake Floe RC240/360 Snow Edition предназначены для процессора и модулей ОЗУ 3 ч.
Хакеры, которые взломали американский нефтепровод, похвастались тремя новыми жертвами 10 ч.
Новая статья: Обзор вентиляторов Arctic BioniX P120 A-RGB, или Как в Arctic подсветку осваивали 10 ч.
Amazon поделилась новыми изображениями своей будущей второй штаб-квартиры 10 ч.
Gigabyte потеряла $550 млн после своих заявлений о плохом качестве китайских товаров 12 ч.