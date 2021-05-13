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Xiaomi представила полностью беспроводные наушники FlipBuds Pro с шумоподавлением за $125

Китайская компания Xiaomi официально представила полностью беспроводные наушники погружного типа FlipBuds Pro, которые поступят в продажу 21 мая в единственном цвете — чёрном глянцевом исполнении.

Конструкция модулей-вкладышей предусматривает наличие «ножки» и сенсорных площадок управления. Задействованы 11-миллиметровые излучатели Ultra Dynamic Sound и микрочип Qualcomm QCC5151. Поддерживается стандарт беспроводной связи Bluetooth 5.2.

Новинка получила систему активного шумоподавления, способную работать в разных режимах — «офис», «путешествия» и др. Кроме того, предусмотрена функция, позволяющая слышать определённые звуки окружающей среды, что будет полезно на улице или в транспорте.

Заявленное время автономной работы на одной подзарядке батареи достигает семи часов или пяти часов с шумоподавлением. Зарядный футляр позволяет довести этот показатель до 28 и 22 часов соответственно. Подзарядка аккумулятора футляра может осуществляться через разъём USB Type-C или беспроводным способом. Функция быстрой подзарядки обеспечивает возможность работы наушников в течение двух часов после пяти минут восполнения запаса энергии.

Приобрести новинку можно будет по ориентировочной цене 125 долларов США. 

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Рубрики: Новости Hardware, аудио/видео периферия, наушники, веб-камеры,
Теги: xiaomi, наушники, беспроводные наушники, tws
xiaomi, наушники, беспроводные наушники, tws
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