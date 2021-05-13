Samsung начала подготовку к выпуску своего первого игрового смартфона

Компания Samsung регистрирует ряд наименований, которые косвенно указывают на возможность выпуска смартфона игрового уровня под маркой Galaxy. Такой аппарат может получить систему активного охлаждения с небольшим вентилятором.

Как сообщает ресурс LetsGoDigital, южнокорейский гигант подал заявки на регистрацию фраз Activate Fan Mode (дословно — «активировать режим вентилятора») и Unleash Your Fan Power («раскрой мощь своего вентилятора»).

Соответствующие запросы направлены в Управление Европейского союза по интеллектуальной собственности (EUIPO) и Бюро по интеллектуальной собственности Великобритании (UK IPO). В документах говорится, что наименования регистрируются для компонентов смартфонов и планшетных компьютеров.

В настоящее время в ассортименте Samsung нет смартфонов, оборудованных системой охлаждения с вентилятором. Таким образом, полагают наблюдатели, компания проектирует совершенно новый аппарат с прицелом на любителей мобильных игр.

Причём фраза Activate Fan Mode указывает на то, что будущие владельцы устройства смогут включать и выключать режим активного охлаждения по своему усмотрению.

Увы, сама компания Samsung комментарии по поводу возможности выпуска игрового смартфона пока не даёт.