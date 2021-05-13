3DNewsТехнологии и рынок IT. Новостиразработка и производство электроникиMotorola создаст по-настоящему беспровод...
Новости Hardware

Motorola создаст по-настоящему беспроводную зарядку, передающую энергию на несколько метров

Компания Motorola объединит усилия с GuRu для совместной разработки по-настоящему беспроводной зарядки. Не исключено, что смартфоны производителя можно будет заряжать без размещения на специальной панели, буквально «по воздуху».

https://andro4all.com/

Если Motorola удастся преуспеть в создании соответствующей технологии, производитель станет одним из первых брендов, способных предоставить дистанционное питание аккумуляторов смартфонов с расстояния в несколько метров.

Ожидается, что будущие устройства Motorola будут созданы с использованием технологии GuRu RF Lensing, передающей энергию необходимой мощности на большом расстоянии от базовой станции. Точные сведения о сроках её внедрения в моделях Motorola пока отсутствуют, но источники предполагают, что новинки не появятся раньше 2022 года.

Полностью беспроводные зарядки до последнего времени страдали рядом недостатков. Когда Motorola впервые проинформировала общественность о собственных разработках, сообщалось о поддержке дистанции около метра. Похожая технология, создаваемая Xiaomi, пока способна выдать не более 5 Вт.

Беспроводной генератор энергии GuRu работает на иных принципах. Он может располагаться на стене или потолке, а мелкий ресивер будет интегрирован в смартфон или другую электронику. Используются миллиметровые радиоволны на частоте от 30 до 300 Гц, те же, что обеспечивают сверхбыструю связь в 5G-сетях на коротких дистанциях. Однако работают они иначе, чем для связи 5G.

Вместо большого передатчика, рассеивающего волны во всех направлениях, решение GuRu использует многочисленные связанные мини-модули, обеспечивающие точную передачу и соответственно экономию энергии. Такой генератор способен передавать электричество многочисленным ресиверам на расстояние до 10 метров, мощность зарядки не имеет значения. Поэтому технология может использоваться с наушниками, умными часами, смартфонами и даже планшетами и ноутбуками.

Таким образом разработки Motorola и её партнёров способны приблизить появление на рынке смартфонов, вообще не нуждающихся в каких-либо портах. Правда, слишком скорого массового появления соответствующих гаджетов ожидать не приходится.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Учёные придумали способ зарядки электромобилей прямо во время движения
Каждый пятый владелец электромобиля в Калифорнии вернулся к использованию автомобиля с ДВС из-за неудобства зарядки
Huawei выпустит игровую мышь Wireless Mouse GT с поддержкой беспроводной зарядки
Разрыв в литографии между TSMC и Samsung начинает угрожать бизнесу последней
Глобальный дефицит полупроводников станет ещё жёстче из-за серьёзной засухи на Тайване
Китайские производители признались, что темпы освоения новых техпроцессов снизились
Рубрики: Новости Hardware, интересности из мира хай-тек, мобильные телефоны, смартфоны, сотовая связь, коммуникаторы, КПК, разработка и производство электроники,
Теги: motorola, аккумуляторы, зарядка
motorola, аккумуляторы, зарядка
← В прошлое
Прежде чем оставить комментарий, пожалуйста, ознакомьтесь с правилами комментирования. Оставляя комментарий, вы подтверждаете ваше согласие с данными правилами и осознаете возможную ответственность за их нарушение.
Все комментарии премодерируются.
Комментарии загружаются...
Самые обсуждаемые публикации
Компьютер месяца — май 2021 года 217
Жёсткие диски в России подорожали в несколько раз из-за популярности криптовалюты Chia 175
Китайские магазины стали бойкотировать Gigabyte, которая усомнилась в качестве электроники из Китая 93
Настоящий фотореализм: Intel показала, как можно улучшить изображение на примере GTA V 65

© 1997-2021 3DNews - Daily Digital Digest | Лицензия Минпечати Эл ФС 77-22224

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Настоящий фотореализм: Intel показала, как можно улучшить изображение на примере GTA V
Земля могла быть покрыта сплошным океаном, выяснили японские учёные и объяснили, почему этого не произошло
В России разработали умного дрона-охотника на борщевик
Российский квантовый симулятор за два часа решил задачу, на которую обычная система потратила неделю
Майнинг Ethereum стал приносить больше прибыли, чем добыча биткоинов
Слухи: новую часть Donkey Kong взяла на себя команда разработки Super Mario Odyssey 3 мин.
Видео: благодаря моду для Resident Evil Village удалось разглядеть таинственную личность в сцене после титров 6 мин.
«Первая настоящая игра для PS5»: профильные СМИ остались под впечатлением от технической составляющей Ratchet & Clank: Rift Apart 27 мин.
Видео: журналисты показали почти полчаса игрового процесса ПК-версии Days Gone в 4K 2 ч.
Симулятор жизни в небольшом городке Hokko Life пополнит ранний доступ Steam в начале июня 2 ч.
Бесплатный апгрейд, улучшения графики и быстрые загрузки: создатель Manifold Garden рассказал об особенностях PS5-версии 3 ч.
Capcom задумалась о добавлении настроек доступности в Resident Evil Village 3 ч.
Психологический хоррор Layers of Fear 2 выйдет на Nintendo Switch уже 20 мая 3 ч.
Власти Гонконга выразили готовность расширить тестирование цифрового юаня 3 ч.
Суточная аудитория портала Госуслуг за год выросла вдвое, а общая аудитория превысила 78 млн граждан 4 ч.
Xiaomi представила смартфон Redmi Note 10S с ярким экраном Full HD+ и чипом Helio G95 13 мин.
Южная Корея выделит на развитие своей полупроводниковой отрасли $450 млрд 16 мин.
Samsung начала подготовку к выпуску своего первого игрового смартфона 52 мин.
Учёные придумали, как набирать текст на компьютере силой мысли 60 мин.
«Ростех» вскоре купит московского провайдера «Акадо» — это поможет в продвижении устройств умного города 2 ч.
Xiaomi представила полностью беспроводные наушники FlipBuds Pro с шумоподавлением за $125 2 ч.
Samsung готовит смартфон Galaxy A22s 5G с процессором MediaTek Dimensity 3 ч.
Tesla обещает открыть доступ к автопилоту FSD по подписке через месяц 3 ч.
МКС-модуль «Наука» успешно прошёл один из ключевых этапов испытаний 3 ч.
Производитель электромобилей BYD выведет своё полупроводниковое подразделение на IPO 4 ч.