Южная Корея выделит на развитие своей полупроводниковой отрасли $450 млрд

Многие страны и регионы в условиях дефицита полупроводниковых компонентов осознали необходимость стимулирования развития национальной промышленности, и Южная Корея решила не отставать от геополитических конкурентов. Компаниям отрасли на территории Южной Кореи будут предоставляться налоговые льготы и целевые кредиты.

Об этом со ссылкой на заявления южнокорейских чиновников сообщило агентство Reuters. По данным местной ассоциации производителей полупроводниковых компонентов, до конца десятилетия около 153 компаний сектора рассчитывают вложить в развитие бизнеса не менее $451 млрд. «Поскольку соперничество в полупроводниковой отрасли усиливается по всему миру, мы тоже должны улучшать свою конкурентоспособность», — заявил на этой неделе президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин (Moon Jae-in).

Компания Samsung Electronics в 2022 году планирует завершить строительство нового предприятия в Пхёнтхэке к югу от Сеула. SK hynix надеется за счёт контракта со сторонними подрядчиками увеличить свои мощности по обработке кремниевых пластин типоразмера 200 мм, которые сейчас оказались в дефиците по всему миру. Данный вид инвестиционной активности как раз позволит компании рассчитывать на получение долгосрочного кредита от правительства на сумму до $885 млн. Одновременно власти Южной Кореи намерены увеличить налоговый вычет с 3 до 6 % на капитальные затраты в полупроводниковой отрасли со второго полугодия сроком до 2024 года. Разработки в сфере материаловедения и передовых технологий упаковки полупроводниковых компонентов тоже могут попасть в перечень субсидируемых видов деятельности.

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Власти США стоят на пороге принятия программы по государственному финансированию локальной полупроводниковой промышленности, на соответствующие нужды планируется выделить около $50 млрд. В Европе зреют амбиции по увеличению доли региона на рынке передовой литографии до 20 % к 2030 году. Китай, хоть и ужесточает требования к соискателям профильных субсидий, намеревается увеличить инвестиции в развитие национальной полупроводниковой отрасли. Южная Корея в этих условиях просто не желает оказаться в числе догоняющих.

Сейчас экспорт полупроводниковых компонентов является крупнейшим источником дохода Южной Кореи на международном рынке, а к концу десятилетия страна надеется удвоить профильную выручку до $200 млрд в год. Власти готовы выделить до $450 млрд на развитие местной полупроводниковой отрасли в ближайшие десять лет. Часть средств будет потрачена на подготовку около 36 тысяч профильных специалистов.