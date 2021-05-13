Xiaomi представила смартфон Redmi Note 10S с ярким экраном Full HD+ и чипом Helio G95

Китайская компания Xiaomi анонсировала сегодня смартфон среднего уровня Redmi Note 10S, использующий аппаратную платформу MediaTek и операционную систему Android 11 с фирменной надстройкой MIUI 12.5. Продажи новинки начнутся во вторник на следующей неделе, 18 мая.

Аппарат оборудован 6,43-дюймовым дисплеем Full HD+ с разрешением 2400 × 1080 пикселей, частотой обновления 60 Гц и частотой отклика сенсорного слоя 120 Гц. Яркость достигает 1100 кд/м2; заявлен 100-процентный охват цветового пространства DCI-P3. Защиту от повреждений обеспечивает стекло Corning Gorilla Glass 3.

В смартфон установлен процессор Helio G95. Он содержит восемь вычислительных ядер с тактовой частотой до 2,05 ГГц, графический ускоритель Mali-G76 MC4 и модем 4G/LTE. Объём оперативной памяти — 6 Гбайт.

Фронтальная камера способна создавать 13-мегапиксельные изображения. Четверная тыльная камера содержит 64-мегапиксельный основной датчик, 8-мегапиксельный блок с широкоугольной оптикой (118 градусов), 2-мегапиксельный сенсор глубины и 2-мегапиксельный макромодуль.

В арсенале аппарата — боковой дактилоскопический сканер, стереодинамики, адаптеры Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5.0, порт USB Type-C, гнездо для наушников на 3,5 мм, аккумуляторная батарея ёмкостью 5000 мА·ч с 33-ваттной подзарядкой.

Смартфон будет доступен в версиях с накопителем ёмкостью 64 и 128 Гбайт по цене 200 и 220 долларов США соответственно.