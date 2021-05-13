Слухи: новую часть Donkey Kong взяла на себя команда разработки Super Mario Odyssey

Портал Nintendo Life со ссылкой на «независимого (и очень надёжного)» информатора сообщил, что команда разработки Super Mario Odyssey взялась за новую игру в серии Donkey Kong.

По данным источника Nintendo Life, проект Nintendo EPD Tokyo (так называется студия-разработчик Super Mario Odyssey) во франшизе Donkey Kong будет 2,5D-платформером.

Оба пункта отчёта Nintendo Life (участие EPD Tokyo, двухмерность) за день до материала журналистов у себя в блоге подтвердил инсайдер Zippo. По его словам, Nintendo решилась на создание игры собственными силами из-за занятости Retro Studios.

Напомним, студия-разработчик Donkey Kong Country Returns (2010) и Donkey Kong Country: Tropical Freeze (2014) в настоящее время перебросила все силы на производство Metroid Prime 4.

Что касается самого проекта, то Zippo призывает не рассчитывать на продолжение подсерии Country: «Не ждите возвращения названия Country, так как EPD Tokyo не заинтересована в создании сиквела к играм, которые не делала».

«Дидди, Крэнки [Конг] и кремлинги должны вернуться в этой части. Судя по всему, запуск игры состоится до конца года. Анонс на E3 кажется очень вероятным», — поделился Zippo.

Стоит отметить, что в текущем году серии Donkey Kong исполняется 40 лет, поэтому Nintendo вполне может готовить юбилейный релиз (и даже анонс). E3 2021 пройдёт с 12 по 15 июня текущего года в цифровом формате.