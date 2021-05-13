Видео: благодаря моду для Resident Evil Village удалось разглядеть таинственную личность в сцене после титров

Resident Evil Village отметилась отличным стартом в Steam и отгрузкой более 3 млн копий. Пользователи, которые полностью прошли игру, в концовке столкнулись с загадочной личностью. Её было невозможно разглядеть, пока автор под псевдонимом Otis_Inf не выпустил модификацию для фоторежима. Она отвязывает камеру от сцены и позволяет свободно летать по локации. Журналисты IGN воспользовались этим и подробно рассмотрели таинственного персонажа.

Внимание: далее в материале присутствуют существенные спойлеры к сюжету Resident Evil Village.

Сцена после титров демонстрирует подросшую Розу, дочь Итана Уинтерса. Она положила цветы на могилу умершего отца, после чего села в машину прибывшего за ней агента. Последние кадры показывают, как автомобиль уезжает по дороге и останавливается после встречи с загадочной личностью. Действие происходит на большом расстоянии от камеры, поэтому пользователи не могли рассмотреть внезапно появившегося человека.

Благодаря модификации Otis_Inf удалось выяснить, что в кадре появился не кто иной, как Итан Уинтерс. Роза встретилась с отцом, который погиб более десяти лет назад. Как ему удалось выжить, неизвестно.

Resident Evil Village вышла 7 мая 2021 года на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Series S и в Google Stadia.