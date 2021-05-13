Представлен монитор LG 34WP550-B с диагональю 34 дюйма и соотношением сторон 21:9

Компания LG в скором времени начнёт продажи широкоформатного монитора 34WP550-B, подходящего для работы с офисными приложениями и развлечений. В основу новинки положена 34-дюймовая матрица IPS.

Панель обладает разрешением 2560 × 1080 пикселей и соотношением сторон 21:9. Частота обновления составляет 75 Гц, время отклика — 5 мс (GTG). Показатели яркости и контрастности — 250 кд/м2 и 1000:1. Углы обзора по горизонтали и вертикали достигают 178 градусов.

Для монитора заявлены 95-процентный охват цветового пространства sRGB и поддержка HDR10. Технология AMD FreeSync отвечает за повышение плавности игрового процесса, а средства Black Stabilizer помогают улучшить видимость тёмных участков изображения.

Присутствуют два интерфейса HDMI и стандартное 3,5-мм аудиогнездо. Подставка позволяет регулировать угол наклона экрана в пределах 20 градусов и высоту по отношению к поверхности стола в диапазоне 110 мм.

Среди прочего стоит выделить средства Flicker Safe и Blue Light Reduction, призванные снизить усталость глаз во время продолжительной работы.

Нужно отметить, что LG также готовит к выпуску 29-дюймовый монитор 29WP500-B с аналогичными техническими характеристиками. Отличие от старшей версии, помимо размера, — 99-процентный охват цветового пространства sRGB.