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Facebook «перевезёт» цифровую валюту Diem из Швейцарии в США

Организованный Facebook проект создания цифровой валюты Diem будет реализован не в Швейцарии, как ожидалось ранее, а в США. Её создатели оставили планы по получению лицензии платёжной системы у швейцарского регулятора FINMA.

https://www.cnbc.com

Теперь Diem Association, надзирающая за реализацией проекта, займётся организацией выпуска электронных денег совместно с калифорнийским банком Silvergate.

«Хотя мы планируем реализовать проект полностью в пределах правового периметра США и больше не нуждаемся в лицензии FINMA, проект много выиграл от прохождения интенсивного процесса лицензирования в Швейцарии и конструктивной обратной связи от FINMA и более двух дюжин других регуляторов со всего мира, привлечённых FINMA для его рассмотрения», — сообщил журналистам генеральный директор Diem Стюарт Леви (Stuart Levy).

Известно, что штаб-квартира проекта переезжает из Женевы в Вашингтон, где находится его филиал. Ранее Facebook уже анонсировала в 2019 году электронную валюту Libra, но встретила жёсткую критику со стороны финансовых институтов и политиков США. Те посчитали, что такой «актив» может подорвать «суверенные» валюты вроде доллара, позволит отмывать деньги и нарушит конфиденциальность пользователей. С тех пор проект потерял несколько ключевых участников, включая Visa, Mastercard и PayPal.

Изначально Diem предлагался в качестве универсальных электронных денег, привязанных к «корзине» основных мировых валют и государственному долгу. На данный момент планируется выпустить один т. н. «стейблкойн» — в данном случае, криптовалюту, привязанную к доллару. В отличие от «общедоступного» Bitcoin, Diem будет контролироваться ограниченным кругом компаний, включая Facebook и членов Diem Association.

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Банк Silvergate будет эксклюзивным эмитентом Diem USD и станет управлять долларовыми резервами, обеспечивающими электронные деньги. В Diem намерены запустить небольшой пилотный проект по внедрению электронной валюты до конца этого года. Он будет ориентирован на транзакции между физическими лицами.

Если ещё недавно сама идея цифровых валют получала негативные отзывы финансовых институтов и бизнеса, то теперь криптовалюты вроде Bitcoin получили признание крупных компаний вроде Tesla и Square, а центробанки многих стран работают над собственными проектами цифровых рублей, юаней и долларов.

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Рубрики: Новости Software, Новости сети,
Теги: diem, facebook, libra, криптовалюта
diem, facebook, libra, криптовалюта
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